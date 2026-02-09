Jackery startet den Winter Sale: Powerstations, Balkonkraftwerke und Co. als Energie-Backup teilweise um die Hälfte reduziert

DÜSSELDORF, Deutschland, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass Stromausfälle auch hierzulande ein realistisches Szenario sein können. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen auf einen solchen Fall vorbereitet sein wollen und auf externe Stromspeicher zugreifen. Das geht jetzt besonders günstig: Jackery reduziert unter anderem ausgewählte Solargeneratoren, Stromspeicher und sein DIY-Balkonkraftwerk um bis zu 55 Prozent. Der Winter Sale läuft im Jackery Online-Shop vom 9. bis zum 28. Februar 2026.

32 Prozent günstiger: Jackery Solargenerator 3000 v2

Der Jackery Solargenerator 3000 v2 stellt 3.600 W Ausgangsleistung, bis zu 7.200 W Spitzenleistung sowie acht Anschlüsse zum Laden bereit, um im Fall der Fälle mehrere Geräte gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Dank seiner Kapazität von 3.072 Wh kann die Powerstation Haushaltsgeräte wie einen Kühlschrank über 30 Stunden betreiben – bei einem Stromausfall kann genau das wertvolle Zeit sein. Der Speicher lässt sich je nach Bedarf per Steckdose, über das mitgelieferte mobile Solarpanel SolarSaga 200 oder den 12-V-Anschluss im Auto laden. Zudem unterstützt das Gerät von Jackery eine Schnellladefunktion, die den Akku in 1,8 Stunden füllt.

Der Jackery Solargenerator 3000 v2 ist für die 3-kWh-Klasse besonders kompakt und leicht. Zu seinen Features gehören smarte Energiemodi, ein sehr leiser Betrieb und verschiedene Schutzmechanismen. Auf plötzliche Einsätze ist er dank einjährigem Standby-Modus mit 95 Prozent Ladeerhaltung und einer USV-Umschaltung in unter 0,02 Sekunden bestens vorbereitet. Das Bundle aus Powerstation und SolarSaga 200W gibt es im Aktionszeitraum für 1.999 Euro statt 2.949 Euro.

41 Prozent Nachlass: Jackery Solargenerator 2000 v2

Wer weniger Kapazität benötigt, aber besonders kompakte Maße bevorzugt, kann ebenfalls sparen: Der Jackery Solargenerator 2000 v2 bietet eine Powerstation mit 2.042 Wh Kapazität, 2.200 W Ausgangsleistung und 4.000 Ladezyklen (dann 70 %). Zur Stromabgabe stehen sechs Ausgänge zur Verfügung, darunter zwei Schuko-Steckdosen, mehrere USB-Anschlüsse und ein 12-Volt-Anschluss.

Dank ihres geringen Gewichts von 17,5 kg ist sie nicht nur bei einem Stromausfall hilfreich, sondern auch bei einem Ausflug in die Natur. Strom tankt der Energiespeicher via Steckdose, 12-V-Autoanschluss oder mitgeliefertem tragbaren Solarpanel. Eine Schnellladung gelingt in 1,33 Stunden. Das Solargenerator-Bundle beinhaltet die Explorer 2000 v2 Powerstation mit 2 kWh Kapazität und einem mobilen 200-Watt-Solarmodul. Statt 2.049 Euro fallen für den Solargenerator 2000 v2 nur 1.199 Euro an.

Neben den genannten Solargeneratoren sind zahlreiche weitere Jackery Produkte reduziert, darunter auch das DIY-Balkonkraftwerk HomePower 2000 Ultra mit integriertem Wechselrichter und 2kWh-Speicher, das um 50 Prozent im Preis gesenkt wird. Für das All-In-One-Gerät startet der Sale am 10. Februar, dann ist es bis zum 28. Februar für nur 549 statt 1099 Euro zu haben. Sein Speicher unterstützt bi-direktionales AC-Laden und funktioniert daher auch bei einem Stromausfall. So kann das System die Energieversorgung entsprechend auch im Falle eines Blackouts übernehmen.

