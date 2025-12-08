Jetzt zugreifen: DJI ROMO zu Weihnachten um fast 40 % reduziert

Vom Nachrichtendienst

DJI

08 Dez, 2025, 10:37 GMT

Der All-in-One Saugroboter nutzt DJIs fortschrittliche Drohnentechnologie für millimetergenaue Hinderniserkennung und beeindruckende Reinigungsergebnisse

SHENZHEN, China, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, kündigte heute zeitlich begrenzte Weihnachtsangebote für den ersten All-in-One-Saugroboter des Unternehmens, den ROMO, an. Die Aktion läuft von Montag, dem 8. Dezember, bis Sonntag, dem 21. Dezember 2025. Die Angebote sind für Kund:innen im offiziellen DJI Store sowie bei Amazon erhältlich.

Limitierte Weihnachtsangebote

DJI ROMO Christmas sales
Der ROMO nutzt die aus den Flaggschiff-Drohnen von DJI bekannte Technologie zur millimetergenauen Hinderniserkennung. Die Kombination aus fortschrittlichen Sensoren, intelligenten Algorithmen und ultrastarker Saugkraft sorgt für eine umfassende Abdeckung bei der Reinigung von Hartböden und Teppichen – leistungsstark und absolut mühelos. Zudem übernimmt das intelligente Selbstreinigungssystem für 200 Tage automatisch die Wartung, sodass Nutzer:innen mit minimalem Aufwand ein stets sauberes Zuhause genießen können

Der ROMO ist derzeit in drei Modellen mit Weihnachtsrabatten im DJI Store erhältlich:

DJI ROMO S: Reduziert von 1.299 EUR auf 799 EUR (38 % Rabatt)
DJI ROMO A: Reduziert von 1.599 EUR auf 1.349 EUR (16 % Rabatt)
DJI ROMO P: Reduziert von 1.899 EUR auf 1.499 EUR (21 % Rabatt)

Weitere Informationen zu den Weihnachtsangeboten für den DJI ROMO finden Sie unter store.dji.com oder bei Amazon.

Kundendienst-Richtlinie

Der Kauf des Extended Protection Plans verlängert die Garantie um ein Jahr, nachdem die Standardgarantie des Produkts abgelaufen ist. Abgedeckt sind der Roboter und die Basisstation. Eine vollständige Liste aller Details finden Sie unter: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo 

Mehr über den ROMO erfahren Sie unter: https://www.romo.tech/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2840457/image.jpg 

