JINRO stellt JINRO MELON LIMITED EDITION vor: Eine Premiumfusion aus Süße und Raffinesse

Eine limitierte Edition, die natürliche Süße mit dem charakteristisch klaren und frischen Profil von JINRO verbindet

SEOUL, Südkorea, 3. April 2026 /PRNewswire/ – JINRO, eine führende Soju-Marke von HiteJinro, gibt die Markteinführung seines neuesten Produkts, JINRO MELON LIMITED EDITION, bekannt.

JINRO MELON LIMITED EDITION fängt die süße Essenz der Melone ein und bewahrt gleichzeitig den charakteristisch klaren Abgang von JINRO, wodurch ein besonders frisches und leichtes Geschmackserlebnis entsteht. Mit einem dezenten Melonenaroma und einem weichen Finish eignet sich das Produkt sowohl für ungezwungene Anlässe als auch für festliche Gelegenheiten. Der Alkoholgehalt beträgt 13 % Vol. pro Flasche.

JINRO MELON LIMITED EDITION Product Image Key JINRO SOJU Product Lineup Image

Ein herausragendes Merkmal dieser Edition ist das Verpackungsdesign. Im Unterschied zur regulären Linie aromatisierter Sojus präsentiert sich das Produkt in einer eleganten schwarzen Farbgebung, die eine hochwertige und trendbewusste Positionierung unterstreicht.

Jung-ho Hwang, Head of Overseas Business bei HiteJinro, erklärte:

„JINRO MELON LIMITED EDITION wurde entwickelt, um den charakteristischen Geschmack von Melone mit dem klaren Abgang von JINRO zu vereinen und so den Genuss für Konsumenten weltweit zugänglich zu machen. Mit einem modernen, trendorientierten Design möchten wir ein gehobenes Markenerlebnis bieten. Gleichzeitig werden wir die globale Markenpräsenz durch zugängliche und innovative Produkte sowie Marketingmaßnahmen weiter ausbauen."

Die limitierte Edition wird in mehr als 20 Ländern eingeführt, darunter die Vereinigten Staaten, Japan, Vietnam, Australien und das Vereinigte Königreich. Mit dieser Markteinführung verfolgt JINRO das Ziel, neue Impulse zu setzen und die Markenbindung weltweit weiter zu stärken.

Darüber hinaus wird JINRO weiterhin mit internationalen Konsumenten über produktbezogene Inhalte auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen kommunizieren.

Über JINRO

JINRO Soju ist weit mehr als ein Getränk – es ist ein kulturelles Bindeglied, das Menschen über Länder, Gemeinschaften und Gespräche hinweg verbindet. Das vielfältige Portfolio umfasst unter anderem JINRO IS BACK, ORIGINAL, FRESH sowie eine breite Range an Fruchtvarianten wie GRAPEFRUIT, GREEN GRAPE, PLUM, STRAWBERRY, PEACH, LEMON und JINRO MELON LIMITED EDITION.

Weitere Informationen unter:

• Offizielle Website: jinro-soju.com

• YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

• Instagram: instagram.com/jinro_global/

• Facebook: facebook.com/jinro.global

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945102/JINRO_MELON_LIMITED_EDITION_Product_Image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945103/Key_JINRO_SOJU_Product_Lineup_Image.jpg