JINRO presenta JINRO MELON LIMITED EDITION: una fusión premium de dulzura y sofisticación

Una edición limitada que combina la dulzura natural con el perfil limpio y refrescante característico de JINRO

SEÚL, Corea del Sur, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- JINRO, una marca líder de soju de HiteJinro, anuncia con orgullo el lanzamiento de su más reciente producto, JINRO MELON LIMITED EDITION.

JINRO MELON LIMITED EDITION captura la esencia dulce del melón mientras mantiene el distintivo final limpio de JINRO, ofreciendo una experiencia más brillante y refrescante. Con un sutil aroma a melón y un acabado suave, está diseñado para integrarse de manera natural tanto en ocasiones casuales como en celebraciones especiales, con un contenido de alcohol del 13% (ABV) en cada botella.

JINRO MELON LIMITED EDITION Product Image Key JINRO SOJU Product Lineup Image

Uno de los aspectos más destacados de este lanzamiento es su empaque. A diferencia de la línea regular de soju con sabores, presenta una elegante paleta de color negro que aporta una sensación premium y una estética alineada con las tendencias actuales.

Jung-ho Hwang, Director de Negocios Internacionales de HiteJinro, comentó:

"JINRO MELON LIMITED EDITION fue desarrollado para armonizar el distintivo sabor del melón con el final limpio de JINRO, facilitando su disfrute para consumidores de todo el mundo. Con un diseño innovador y alineado a tendencias, buscamos ofrecer una experiencia más elevada con JINRO, y continuaremos impulsando el alcance de la marca mediante productos y estrategias de marketing accesibles e innovadoras."

Esta edición limitada se lanzará en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, Japón, Vietnam, Australia y el Reino Unido. Con este lanzamiento, JINRO busca ofrecer una experiencia novedosa y fortalecer la afinidad de los consumidores a nivel global.

Además, JINRO continuará interactuando con consumidores internacionales mediante la publicación de contenido relacionado con el producto a través de sus canales oficiales en redes sociales.

Acerca de JINRO

Más que una bebida, el soju JINRO es un conector cultural que reúne a personas de diferentes países, comunidades y conversaciones, con un portafolio diverso que incluye JINRO IS BACK, ORIGINAL, FRESH y una vibrante gama de sabores como TORONJA, UVA VERDE, CIRUELA, FRESA, DURAZNO, LIMÓN y JINRO MELON LIMITED EDITION.

Conecta con JINRO a través de:

• Sitio web oficial: jinro-soju.com

• YouTube: youtube.com/@JINROGlobal

• Instagram: instagram.com/jinro_global/

• Facebook: facebook.com/jinro.global

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FUENTE HITEJINRO