Kanadas G7-Präsidentschaft und IRENA nutzen Chancen für die Transformation der Stromversorgungssysteme

Neuer IRENA-Bericht für G7-Entscheidungsträger zeigt, wie die Digitalisierung weltweit Kosten senken, die Zuverlässigkeit verbessern und die Stromversorgungssysteme stärken kann

ABU DHABI, VAE und TORONTO, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Digitalisierung und Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz werden zu Wegbereitern der Energiewende. Sie senken die Stromkosten für Endverbraucher, erhöhen die Energiesicherheit, verbessern die Unternehmensleistung und tragen zur Integration kostengünstiger erneuerbarer Energien bei.

Digitalisierung und KI für die Transformation von Stromversorgungssystemen: Perspektiven für die G7 untersucht, wie künstliche Intelligenz (KI) und verbesserte Anwendungen wie Prognosen oder automatisierte Netzbetriebssysteme einen Mehrwert für das gesamte Stromversorgungssystem schaffen können. Der Bericht wurde heute von der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) auf Ersuchen der kanadischen G7-Präsidentschaft während des G7-Treffens der Energie- und Umweltminister vom 30. bis 31. Oktober in Toronto, Kanada, veröffentlicht.

Die Analyse soll den G7-Ländern anhand von fünf Wertclustern als Leitfaden dienen: Überwachung, Prognose, Betriebsoptimierung, Automatisierung der Endnutzung und Transparenz um die globale Transformation der Stromversorgungssysteme anzugehen. Sie baut auf einer engen Zusammenarbeit mit Schwellen- und Entwicklungsländern (EMDE) auf und hebt die Vorteile für den Zugang zu Energie und die sozioökonomische Entwicklung in EMDEs hervor, wo modernisierte Netze und gezielte Investitionen enorme Chancen eröffnen können.

Der Bericht empfiehlt den politischen Entscheidungsträgern der G7 Folgendes:

Durchführung einer nutzerorientierten Bewertung der Stromversorgungssysteme als Orientierungshilfe für politische und investitionsbezogene Entscheidungen

Stärkung der Datensysteme und der Interoperabilität mit Schwerpunkt auf regionalen Netzen und Cybersicherheit

Beseitigung der digitalen Qualifikationslücke in allen Sektoren, um sicherzustellen, dass die Arbeitskräfte für die Energiewende bereit sind

Förderung der Energieplanung zur Mobilisierung von Investitionen, insbesondere in EMDEs

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem Energie-, Digital- und öffentlichen Sektor, um die Transformation der Stromversorgungssysteme zu beschleunigen und zu steuern

Der kanadische Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Tim Hodgson, begrüßte die Ergebnisse des Berichts: „Die Digitalisierung und der Aufstieg neuer Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) verändern die globalen Stromversorgungssysteme, von einem erhöhten Strombedarf bis hin zur industriellen Effizienz. Die Befähigung des kanadischen Energiesektors zur Nutzung digitaler Lösungen ist entscheidend, um ihn sicherer, verantwortungsbewusster und wettbewerbsfähiger zu machen. Unsere Regierung hat sich sehr über die Zusammenarbeit mit IRENA an einem Bericht gefreut, der die Prioritäten Kanadas in Bezug auf Energiesicherheit und Innovation unterstreicht, die das Land auf dem G7-Treffen der Energie- und Umweltminister vorantreibt."

Francesco La Camera, Generaldirektor von IRENA, sagte: „Vorläufige Daten von IRENA zeigen, dass die Welt auch in diesem Jahr wieder Rekorde im Bereich der erneuerbaren Energien brechen wird, was ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 ist. Da bis 2050 mehr als die Hälfte der weltweiten Energie aus Strom gewonnen werden wird, müssen Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Sicherheit das Rückgrat der digitalen Transformation bilden."

Er fügte hinzu: „Die G7 können eine Vorreiterrolle übernehmen, indem sie digitale Lösungen skalieren, die Kosten senken, die Effizienz steigern und die Widerstandsfähigkeit der Stromversorgungssysteme stärken. Das Potenzial ist in den entwickelten, aufstrebenden und sich entwickelnden Märkten beträchtlich und könnte durch eine Verbesserung der Verbindungen zwischen dem Energie- und dem Digitalsektor enorme Chancen eröffnen. IRENA ist bereit, seine weltweiten Mitglieder und die G7 dabei zu unterstützen, durch digitale Innovationen erschwinglichere, sicherere und zuverlässigere Stromversorgungssysteme aufzubauen."

Der heutige Bericht fördert einen ganzheitlichen, integrierten Ansatz für die Digitalisierung, bei dem finanzielle Anreize, regulatorische Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Arbeitskräfte aufeinander abgestimmt werden, um Unsicherheiten zu verringern, Innovationen zu fördern und eine gerechte Einführung von Technologien zu gewährleisten.

Im Zuge der Modernisierung und des Ausbaus der Stromversorgungssysteme der Länder sollten digitale Lösungen von Anfang an integriert und parallel zur physischen Infrastruktur und zur langfristigen Energieplanung entwickelt werden.

Da der Anteil der Elektrizität am Endenergieverbrauch laut IRENA-Prognose bis 2050 voraussichtlich 52 % erreichen wird, wird die Digitalisierung für die Bewältigung dieses beispiellosen Ausmaßes von entscheidender Bedeutung sein. Die Schwankungen der steigenden Nachfrage und Erzeugung sowie die zunehmende Zahl dezentraler Energiequellen erfordern eine digitale Transformation der Stromversorgungssysteme, um die Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, ohne die durch erneuerbare Energien erzielten Kostensenkungen zu beeinträchtigen.

Lesen Sie Digitalisierung und KI für die Transformation von Stromversorgungssystemen: Perspektiven für die G7

