La présidence canadienne du G7 et l'IRENA saisissent les opportunités de transformation du système électrique

Un nouveau rapport de l'IRENA destiné aux décideurs politiques du G7 montre comment la numérisation peut réduire les coûts, améliorer la fiabilité et renforcer les réseaux électriques dans le monde entier

ABU DHABI, EAU et TORONTO, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La numérisation et les applications basées sur l'intelligence artificielle (IA) redéfinissent les règles du jeu de la transition énergétique. Selon un nouveau rapport, elles permettent de réduire les coûts de l'électricité des utilisateurs finaux, de renforcer la sécurité énergétique, d'améliorer les performances des entreprises et de contribuer à l'intégration des énergies renouvelables à faible coût.

Digitalisation and AI for Power Systems Transformation: Perspectives for the G7 (Numérisation et IA pour la transformation des systèmes électriques : perspectives pour le G7) explore la façon dont l'intelligence artificielle (IA) et les applications avancées telles que la prévision ou l'exploitation automatisée du réseau peuvent créer de la valeur dans l'ensemble du système électrique. Le rapport a été publié aujourd'hui par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) à la demande de la présidence canadienne du G7, à l'occasion de la réunion des ministres de l'Énergie et de l'Environnement du G7 qui se tient les 30 et 31 octobre à Toronto, au Canada.

Cette analyse a pour objectif d'accompagner les pays du G7 au travers de cinq axes de valeur : le suivi, la prévision, l'optimisation opérationnelle, l'automatisation des usages finaux et la transparence, afin de répondre aux enjeux de la transformation mondiale des systèmes électriques. Elle s'appuie sur une coopération étroite avec les économies émergentes et en développement (EMDE) et met en évidence les avantages pour l'accès à l'énergie et le développement socio-économique dans ces pays, où des réseaux modernisés et des investissements ciblés peuvent débloquer de vastes opportunités.

Le rapport recommande aux décideurs politiques du G7 de :

Réaliser des évaluations des systèmes électriques axées sur les bénéfices afin d'orienter les décisions de politique publique et d'investissement ;

Renforcer les systèmes de données et l'interopérabilité, en mettant l'accent sur les réseaux régionaux et la cybersécurité ;

Combler le déficit de compétences numériques dans tous les secteurs afin que la main-d'œuvre soit prête pour la transition énergétique ;

Stimuler la planification énergétique pour mobiliser les investissements, en particulier dans les pays émergents et en développement ;

Renforcer la coopération entre les secteurs de l'énergie, du numérique et le secteur public pour accélérer et gérer la transformation du système électrique.

L'honorable Tim Hodgson, ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles, a salué les conclusions du rapport : « La numérisation et l'essor de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (IA) redessinent les systèmes énergétiques mondiaux, de l'augmentation de la demande d'électricité à l'efficacité industrielle. Il est essentiel de donner au secteur énergétique canadien les moyens d'exploiter les solutions numériques afin de le rendre plus sûr, plus responsable et plus compétitif. Notre gouvernement est heureux d'avoir collaboré avec l'IRENA sur un rapport qui renforce les priorités en matière de sécurité énergétique et d'innovation que le Canada met en avant lors de la Réunion des ministres de l'Énergie et de l'Environnement du G7 ».

Francesco La Camera, directeur général de l'IRENA, a déclaré : « Les données préliminaires de l'IRENA montrent que le monde est en passe de battre à nouveau des records d'énergies renouvelables cette année, marquant ainsi l'étape la plus importante vers le triplement des énergies renouvelables d'ici à 2030. L'électricité représentant plus de la moitié de l'énergie mondiale d'ici à 2050, la fiabilité, l'accessibilité financière et la sécurité doivent constituer l'épine dorsale de la transition numérique. »

Il a ajouté : « Le G7 peut montrer la voie en déployant à grande échelle des solutions numériques qui réduisent les coûts, augmentent l'efficacité et renforcent la résilience des systèmes électriques. Le potentiel est considérable sur les marchés développés, émergents et en développement, ce qui pourrait débloquer de vastes opportunités en améliorant les liens entre les secteurs de l'énergie et du numérique. L'IRENA est prête à aider ses membres et le G7 à mettre en place des systèmes électriques plus abordables, plus sûrs et plus fiables grâce à l'innovation numérique. »

Le rapport publié aujourd'hui encourage une approche holistique et intégrée de la numérisation, en alignant les incitations financières, les cadres réglementaires et le développement de la main-d'œuvre afin de réduire l'incertitude, d'encourager l'innovation et d'assurer une adoption équitable des technologies.

À mesure que les pays modernisent et développent leurs réseaux électriques, les solutions numériques devraient être intégrées dès la conception, développées en parallèle des infrastructures physiques et de la planification énergétique à long terme.

Avec une part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie qui devrait atteindre 52 % d'ici 2050, selon les perspectives de l'IRENA, la numérisation sera essentielle pour gérer cette ampleur sans précédent. La variabilité liée à l'augmentation de la demande et de la production, ainsi que la multiplication des ressources énergétiques distribuées, exigent une transformation numérique des systèmes électriques afin de maintenir la fiabilité sans diminuer les réductions de coûts apportées par les énergies renouvelables.

