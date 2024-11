Kolumbien mit den Augen der Natur entdecken

Das Land der Schönheit hat sich dank seiner hervorragenden Flugverbindungen, seiner exquisiten Küche und vor allem seines unvergleichlichen natürlichen Reichtums zu einem der beliebtesten Reiseziele entwickelt - und steht nun im Mittelpunkt einer neuen Aktivierung der Marke. Besuchen Sie Kolumbien.travel, um den Zauber Kolumbiens zu entdecken und exklusive Rabatte für Ihre nächste Reise zu erhalten.

MADRID, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Jedes Jahr wählen Tausende von Zugtieren - Vögel, Meeressäuger, Fische und sogar Insekten - Kolumbien als Zufluchtsort und folgen dabei einigen der faszinierendsten Migrationsrouten der Welt. Inspiriert von ihrer Reise hat Kolumbien eine bahnbrechende Aktivierungsmaßnahme ins Leben gerufen, bei der diese Arten zu "Reiseführern" werden, die die unvergleichliche biologische Vielfalt des Landes präsentieren.

Colombia Through the Eyes of Nature

"Durch die Verbindung von modernster Tracking-Technologie und Geschichtenerzählung lädt diese Aktivierung Reisende aus aller Welt ein, Kolumbien mit den Augen der saisonalen Arten zu erkunden und authentische Erfahrungen im Einklang mit der Natur zu machen. Wir sind stolz darauf, den immensen natürlichen Reichtum Kolumbiens durch eine innovative Linse hervorzuheben und gleichzeitig unser Engagement für einen nachhaltigen Tourismus zu bekräftigen. Indem wir die Welt einladen, den Routen dieser Arten durch unser Gebiet zu folgen, laden wir sie auch ein, das wahre Wesen Kolumbiens zu entdecken: Das Land der Schönheit", sagte Carmen Caballero, Präsidentin von ProColombia, der offiziellen Werbeagentur des Landes.

Die Exosphäre: Ein Fenster nach Kolumbien im Herzen von Nevada

Um diese Strategie der Markenbindung zum Leben zu erwecken, wird das Country of Beauty vom 25. November bis zum 1. Dezember in der Exosphere, dem Außenbereich des Sphere in Las Vegas, aktiv sein. Die Aktivierung zeigt die schönsten Ecken der sechs kolumbianischen Tourismusregionen aus der Perspektive der Zugvögel, die das Land jedes Jahr besuchen.

Die Website bietet auch Millionen von internationalen und einheimischen Touristen, die Las Vegas während der Festtage besuchen, einen Einblick in die Schönheit Kolumbiens und unterstreicht die Position des Landes als eines der Länder mit der größten Artenvielfalt der Welt.

Im Rahmen der Exosphere-Aktivierung kann die Öffentlichkeit einen QR-Code scannen, um auf die Website zu gelangen, auf der die einzigartigen Angebote Kolumbiens hervorgehoben und zeitlich begrenzte Reiseangebote freigeschaltet werden. Pünktlich zum Black Friday locken exklusive Angebote Reisende, die Kolumbien auf den Spuren der saisonalen Zugvögel erkunden und so die Naturwunder des Landes hautnah erleben wollen.

Diese Initiative präsentiert die unvergleichliche Schönheit Kolumbiens und zielt darauf ab, 270.000 internationale Besucher anzuziehen und das Land als ein Reiseziel zu etablieren, das man unbedingt besuchen muss.

Sind Sie an einer Reise nach Kolumbien interessiert? Angebote und weitere Informationen zu finden Sie unter Colombia.travel/de

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569351/ProColombia.jpg