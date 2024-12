Ontdek Colombia door de ogen van de natuur

Het Land van Schoonheid is uitgegroeid tot een van de topbestemmingen voor reizigers dankzij de uitstekende luchtverbindingen, de voortreffelijke keuken en vooral de ongeëvenaarde natuurlijke rijkdom. Dit alles staat nu centraal in een nieuwe activering van het merk . Bezoek Colombia.travel om de magie van Colombia te ontdekken en exclusieve kortingen voor je volgende reis vrij te spelen.

MADRID, 28 november 2024 /PRNewswire/ -- Elk jaar kiezen duizenden migrerende dieren Colombia als hun toevluchtsoord. Vogels, zeezoogdieren, vissen en zelfs insecten volgen dan enkele van de meest fascinerende migratieroutes ter wereld. Geïnspireerd door hun reis heeft Colombia een baanbrekende activering gelanceerd die deze soorten verandert in 'gidsen', waarbij deze de ongeëvenaarde biodiversiteit van het land laten zien.

Colombia Through the Eyes of Nature

"Door geavanceerde trackingtechnologie en storytelling te combineren, nodigt deze activering reizigers uit de hele wereld uit om Colombia te ontdekken door de ogen van seizoensgebonden diersoorten. Zij kunnen dan authentieke ervaringen opdoen in harmonie met de natuur. We zijn er trots op dat we de immense natuurlijke rijkdom van Colombia kunnen belichten met een innovatieve lens, terwijl wij nogmaals onze toewijding aan duurzaam toerisme bevestigen. Door de wereld uit te nodigen om de routes van deze diersoorten over ons grondgebied te volgen, kan de ware essentie van Colombia worden ontdekt: Het Land van de Schoonheid," zegt Carmen Caballero, voorzitter van ProColombia, het officiële promotiebureau van het land.

De Exosfeer: Een venster op Colombia in het hart van Nevada

Om deze merkbetrokkenheidsstrategie tot leven te brengen, zal het Land van de Schoonheid van 25 november tot 1 december actief zijn op de Exosphere, de buitenzijde van Sphere in Las Vegas. De activering laat de mooiste plekjes van Colombia's zes toeristische regio's zien vanuit het perspectief van de trekvogels die het land elk jaar bezoeken.

Miljoenen internationale en lokale toeristische bezoekers van Las Vegas kunnen tijdens de feestdagen een kijkje in de schoonheid van Colombia als vrijetijdsplek nemen en Colombia leren kennen als een van de meest biodiverse landen ter wereld.

Het publiek kan voor de Exosphere-activatie een QR-code scannen om toegang te krijgen tot een website die het unieke aanbod van Colombia belicht en limited-time reisaanbiedingen ontsluit. Om samen te vallen met Black Friday, zullen exclusieve aanbiedingen reizigers verleiden om Colombia te verkennen door de seizoensgebonden migrerende diersoorten te volgen, waardoor ze een meeslepend beeld krijgen van de natuurlijke wonderen van het land.

Dit initiatief laat de ongeëvenaarde schoonheid van Colombia zien, met als doel 270.000 internationale bezoekers aan te trekken en het land te promoten als een trendy bestemming die je niet mag missen.

Geïnteresseerd in een bezoek aan Colombia? Vind deals en meer informatie op Colombia.travel/nl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569351/ProColombia.jpg