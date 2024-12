Scopri la Colombia attraverso gli occhi della natura

Il Paese della bellezza è diventato una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori grazie ai suoi eccellenti collegamenti aerei, alla sua cucina squisita e, soprattutto, alla sua ineguagliabile ricchezza naturale, ora al centro della scena con una nuova attivazione del marchio . Visita Colombia.travel per scoprire la magia della Colombia e accedere a sconti esclusivi per il tuo prossimo viaggio.

MADRID, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Ogni anno, migliaia di animali migratori (uccelli, mammiferi marini, pesci e persino insetti) scelgono la Colombia come loro rifugio, seguendo alcune delle rotte migratorie più affascinanti del mondo. Ispirata dal loro viaggio, la Colombia ha lanciato un'iniziativa rivoluzionaria che trasforma queste specie in "guide", mettendo in evidenza l'impareggiabile biodiversità del Paese.

Colombia Through the Eyes of Nature

"Unendo tecnologie di tracciamento all'avanguardia e narrazione, questa iniziativa invita i viaggiatori di tutto il mondo a esplorare la Colombia attraverso gli occhi delle specie stagionali, offrendo esperienze autentiche in armonia con la natura. Siamo orgogliosi di dare risalto l'immensa ricchezza naturale della Colombia attraverso una visione innovativa, ribadendo al contempo il nostro impegno per un turismo sostenibile. Invitando il mondo a seguire le rotte di queste specie attraverso il nostro territorio, lo sproniamo anche a scoprire la vera essenza della Colombia: "Il Paese della bellezza", ha affermato Carmen Caballero, Presidente di ProColombia, l'agenzia ufficiale di promozione del Paese.

L'Exosphere: una finestra sulla Colombia nel cuore del Nevada

Per dare vita a questa strategia di brand engagement, il Paese della bellezza sarà attivo sull'Exosphere, la parte esterna dello Sphere di Las Vegas, dal 25 novembre al 1° dicembre. L'iniziativa presenta gli angoli più incredibili delle sei regioni turistiche della Colombia dal punto di vista degli uccelli migratori che visitano il Paese ogni anno.

Offre inoltre ai milioni di turisti internazionali e locali che visitano Las Vegas durante le festività uno scorcio della bellezza della Colombia come meta turistica, evidenziandone la posizione come uno dei paesi con la maggiore biodiversità al mondo.

Come parte dell'attivazione di Exosphere, il pubblico può scansionare un codice QR per accedere a un sito web che presenta le offerte esclusive della Colombia e sblocca promozioni di viaggio limitate nel tempo. In concomitanza con il Black Friday, offerte esclusive invoglieranno i viaggiatori a esplorare la Colombia seguendo le specie migratorie stagionali, offrendo loro una visione immersiva delle meraviglie naturali del Paese.

Questa iniziativa evidenzia l'incomparabile bellezza della Colombia, con l'obiettivo di attrarre 270.000 visitatori internazionali e consolidare il Paese come meta di tendenza e da non perdere.

Ti interessa visitare la Colombia? Per offerte e maggiori informazioni, visitare il sito Colombia.travel/it

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569351/ProColombia.jpg