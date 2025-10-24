Kommuniqué der 4. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlicht

BEIJING, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das 20. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas beendete am Donnerstag seine 4. Plenartagung in Beijing mit der Herausgabe eines Kommuniqués.

Die 4. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas fand vom 20. bis zum 23. Oktober 2025 in Beijing statt.

Kommuniqué der 4. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas

https://german.cgtn.com/2025/10/24/ARTI1761268040863563

Anwesend waren 168 Mitglieder und 147 Kandidaten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas.

Die Plenartagung zollte der seit der 3. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Partei geleisteten Arbeit des Politbüros des Zentralkomitees ihre volle Anerkennung. Sie stimmte darin überein, dass das Politbüro den Geist des 20. Parteitags und aller bisherigen Plenartagungen des 20. Zentralkomitees der Partei gewissenhaft umgesetzt sowie am allgemeinen Arbeitsprinzip des Anstrebens von Fortschritten unter Beibehaltung der Stabilität festgehalten hat. Das Politbüro hat das neue Entwicklungskonzept vollständig, korrekt und umfassend in die Praxis überführt. Es gelang, den Hauptentwurf für die „Integration der fünf Dimensionen" nach einheitlichem Plan voranzubringen, die strategische Anordnung für die „Vier umfassenden Handlungen" koordiniert zu fördern sowie die inländische und internationale Gesamtlage einheitlich zu planen. Koordiniert wurden auch die Entwicklungs- und Sicherheitsfragen. Die Reform wurde weiter umfassend vertieft und die qualitativ hochwertige Entwicklung verlässlich gefördert. Auch der Aufbau der sozialistischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wurde vorangebracht und die Öffentlichkeits- und Kulturarbeit fortwährend verstärkt. Das Politbüro hat die Gewährleistung des Wohlergehens der Bevölkerung und den Schutz von Umwelt und Ökosystemen wirksam angepackt. Nationale Sicherheit und gesellschaftliche Stabilität wurden gewahrt. Eine Schulungs- und Sensibilisierungskampagne in Bezug auf die gründliche Umsetzung des Geistes der „Acht Bestimmungen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas zur Verbesserung des Arbeitsstils und zur engen Verbindung mit den Volksmassen" wurde ausgerollt, sodass es gelang, die umfassende strenge Führung der Partei tiefgehend voranzutreiben. Auch bei der Modernisierung von Landesverteidigung und Armee sowie im Hinblick auf die Arbeit bezüglich Hongkongs, Macaos und Taiwans gab es kontinuierliche Fortschritte. Chinas Diplomatie eigener Prägung als die eines großen Landes erfuhr noch stärkere Förderung. Es wurde eine durch stetige Erholung und eine positive Tendenz gekennzeichnete Wirtschaftsentwicklung gefördert, wodurch die Hauptziele und -aufgaben des 14. Fünfjahresplans bald erfolgreich erfüllt sein werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804338/image_5052246_13183505.jpg