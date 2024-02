PEKING, 9. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die Frühlingsfest-Gala 2024, die von der China Media Group (CMG) veranstaltet und ausgestrahlt wird, beginnt am Freitag um 20:00 Uhr (Beijinger Zeit).

Live: CMG-Frühlingsfest-Gala 2024

Die Gala ist eine viereinhalbstündige, umfassende TV-Kunstshow mit Gesang und Tanz, Oper, Sketch-Comedy, Crosstalk, Kampfsport sowie Akrobatik, die bis zum frühen Morgen des neuen Jahres dauert.

Die Show wird über CMG-TV, Radiokanäle und soziale Medien sowie auf mehr als 1.000 öffentlichen Bildschirmen in über 100 chinesischen Städten und auf mehr als 3.000 öffentlichen Bildschirmen in 70 Städten in 34 anderen Ländern ausgestrahlt. Mehr als 2.100 Medien aus 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt werden die Gala übertragen oder darüber berichten.

Die Gala findet seit 1983 jedes Jahr statt und ist für viele Chinesen ein unverzichtbarer Teil der Feierlichkeiten, mit denen das chinesische Neujahrsfest eingeläutet wird, wobei sich die Familienmitglieder mit Snacks um ihre Fernsehgeräte versammeln, um jeden Moment der spektakulären Aufführungen mitzuerleben.

