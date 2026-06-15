LONGi überschreitet die 60-GW-Marke bei Back-Contact-Modulen und festigt damit seine weltweite Führungsposition im Bereich der Back-Contact-Technologie

Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung beschleunigen die Marktdurchdringung Skalierung und die Entwicklung szenariobasierter Lösungen, um den sich wandelnden globalen Energiebedarf zu decken.

MÜNCHEN, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- LONGi, ein weltweit führender Anbieter von Solartechnologie, gab heute bekannt, dass seine Back-Contact-Technologieplattform (BC) die Marke von insgesamt 60 GW bei Verkäufen und Auslieferungen überschritten hat. Dieser Meilenstein markiert einen entscheidenden Wandel auf dem globalen Solarmarkt hin zur flächendeckenden Einführung von Modulen der nächsten Generation mit extrem hohem Wirkungsgrad.

LONGi passes 60GW milestone Back Contact solar modules delivered

Dieser Erfolg unterstreicht die rasante Geschäftsdynamik von LONGi. Angetrieben von einer starken Marktentwicklung im gesamten Jahr 2025 (22,87 GW ausgeliefert) und einem starken ersten Quartal 2026 (8,34 GW ausgeliefert) hat sich die BC-Technologie offiziell von einer Nischen-Premium-Architektur zur globalen Mainstream-Plattform für hocheffiziente Solaranwendungen entwickelt.

LONGi gab zudem ein ehrgeiziges Ausbauziel bekannt und prognostiziert für das Gesamtjahr Auslieferungen von rund 100 GW an Wafern und 80 GW an Modulen. Angetrieben von einem beispiellosen Anstieg der Marktnachfrage und der raschen Ausweitung seiner Technologie der nächsten Generation geht LONGi davon aus, dass die kumulierten Auslieferungen von BC-Solarmodulen alle bisherigen Branchenrekorde brechen und bis Ende 2026 die 100-GW-Marke deutlich überschreiten werden. Mit dieser Entwicklung wird die BC-Technologie mehr als 65 % der gesamten jährlichen Lieferungen des Unternehmens ausmachen und damit eine neue Ära einläuten, in der die Rückkontakttechnologie als Hauptantriebskraft für die weltweite Dekarbonisierung fungiert.

Eine neue Ära der weltweiten Marktdurchdringung

Mit zunehmender Reife der Photovoltaikbranche verlagert sich der Wettbewerb weg von der reinen Kapazitätsausweitung hin zu Lebenszykluswert, Zuverlässigkeit und überragendem Energieertrag. Moderne Entwickler und EPC-Partner blicken über die reine Nennleistung hinaus; sie legen den Schwerpunkt auf die Anpassungsfähigkeit an den Standort und die langfristige Leistungsfähigkeit der Anlage. Die BC-Technologie von LONGi wurde speziell für diese Marktentwicklung entwickelt. Durch die Anordnung sowohl der positiven als auch der negativen Elektroden auf der Rückseite der Zelle verhindert diese Bauweise die Verschattung durch die Gitterlinien auf der Vorderseite, maximiert die Sonnenlichtabsorption und sorgt unter realen Betriebsbedingungen für eine deutlich höhere Energieerzeugung. Dies führt zu einer optimalen Flächennutzung, einem geringeren Betriebs- und Wartungsaufwand sowie einer maximalen Kapitalrendite.

Forschungs- und entwicklungsorientierte, szenariobasierte Innovation

Nach der weltweiten Markteinführung seiner HPBC 2.0-Produkte im Jahr 2025 konzentriert sich die Forschungs- und Entwicklungsstrategie von LONGi zunehmend auf die Wertschöpfung unter Berücksichtigung aller Szenarien. Ob es darum geht, die Risiken von starkem Schneefall und Hagel zu mindern, der Korrosion durch Streusalz in Küstenregionen standzuhalten oder die Leistung in windreichen und staubbelasteten Wüstengebieten zu optimieren – die situationsspezifische Technik von LONGi gewährleistet Investoren weltweit eine hohe Finanzierbarkeit und ein solides Risikomanagement. Dieser maßgeschneiderte Ansatz ist besonders in Europa von entscheidender Bedeutung, wo strenge Nachhaltigkeitsstandards, begrenzte Flächenverfügbarkeit und hohe Erwartungen an die Lebenszyklusleistung das Marktbild prägen.