Solarpro baut Ungarns größte Solaranlage mit fortschrittlicher neuer Technologie von LONGi

BUDAPEST, Ungarn, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der führende europäische Auftragnehmer für Photovoltaik- und Energiespeichersystemen, Solarpro, baut das größte Solarkraftwerk Ungarns und verwendet dabei Solarmodule des Branchenführers LONGi. Bei dem 450-Megawatt-Projekt in Nordungarn werden fast 700 000 Module aus der hocheffizienten Hi-MO9-Produktserie von LONGi eingesetzt. Die Anlage erweitert auch die Zusammenarbeit zwischen Solarpro und LONGi, nachdem sie im vergangenen Jahr einen Solarpark mit 176 MW in Studina, Rumänien, gemeinsam realisiert haben.

Company representatives met to agree on their 450 MW collaboration: (from left to right) for Solarpro, CEO Solarpro Adelin Antonov, Head of Procurement Valentina Vasileva, and Managing Director and Chairman of the Board of Directors Konstantin Nenov; and for LONGi, President of LONGi Europe Leon Zhang, General Manager Eastern Europe Liam Tang, and Senior Key Account Manager Melih Can Güngör.

Sauberer Strom für 106 000 Haushalte

Mit einer Spitzenleistung von 450 MW wird das neue Kraftwerk voraussichtlich 470 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr erzeugen, genug Strom, um rund 106 000 Haushalte jährlich zu versorgen. Durch den Ersatz fossiler Brennstoffe kann das Projekt die Emissionen um 415 000 Tonnen pro Jahr reduzieren, Entfernen von über 100 000 benzinbetriebenen Autos aus dem Verkehr entspricht.

Solarpro entscheidet sich für die „Back-Contact"-Technologie von LONGi

Das Hi-MO9-Solarmodul bietet der Anlage den Vorteil der „Back-Contact"-Technologie von LONGi, einer komplexen technischen sowie konstruktiven Verbesserung, die Mikrorisse im Wafer im Vergleich zu herkömmlichen Modulen um 50 % reduziert, die Stromerzeugung um bis zu 8 % steigert und die langfristige Leistung des Moduls auch unter Bedingungen wie hohen Temperaturen, Staub sowie Bewölkung im ländlichen Norden Ungarns sicherstellt. Die Vorteile des BC-Moduls wirken auch über die drei Jahrzehnte der Produktlebensdauer hinweg, sodass Solarpros neue Anlage eine effizientere Produktion sowie kostengünstigeren, zuverlässigeren sauberen Strom für die Verbraucher der Region erwarten kann.

Leon Zhang, Präsident von LONGi Europe, sagte: „Es ist uns eine Ehre, Solarpro die Module für dieses wegweisende ungarische Projekt zu liefern. Durch die Partnerschaft mit einem der führenden Projektentwickler Europas können wir einen Beitrag zur sauberen Energiezukunft der Region leisten und gleichzeitig einen neuen technologischen Standard setzen. Sowohl bei LONGi als auch bei Solarpro setzen wir auf Innovation und langfristige Nachhaltigkeit. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit fortzusetzen."

Krasen Mateev, Geschäftsführer von Solarpro, sagte: „Wir sind stolz darauf, bei diesem großen Projekt in Ungarn erneut mit LONGi zusammenzuarbeiten. Mit 450 MW wird das Solarkraftwerk Europas größte Back-Contact-Installation sein und ein Meilenstein in Solarpros Mission, zuverlässige, hocheffiziente saubere Energie in der Region bereitzustellen. Die fortschrittliche Technologie des Hi-MO9 war eine klare Wahl, um die Leistung und langfristige Zuverlässigkeit des Projekts zu maximieren.

Durch die Kombination der EPC-Expertise von Solarpro mit der Innovationskraft von LONGi setzen wir einen neuen Standard für großtechnische Solaranlagen in Europa."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2847939/LONGi_SOLARPRO.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2767420/5687107/LONGi_Logo.jpg