LONGi franchit le cap de 60 GW pour sa technologie BC et renforce son leadership mondial dans l'innovation Back Contact

Des investissements soutenus en R&D accélèrent le déploiement commercial et le développement de solutions adaptées à chaque scénario pour répondre à l'évolution des besoins énergétiques mondiaux.

MUNICH, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- LONGi, leader mondial des technologies solaires, annonce aujourd'hui que sa plateforme technologique Back Contact (BC) a dépassé un cumul de 60 GW de ventes et d'expéditions commerciales. Cette étape marque un tournant majeur sur le marché solaire mondial, avec l'adoption généralisée de modules nouvelle génération à très haut rendement.

LONGi passes 60GW milestone Back Contact solar modules delivered

Cette réalisation souligne la forte dynamique commerciale de LONGi. Portée par les solides performances enregistrées en 2025 (22,87 GW expédiés) et par un premier trimestre 2026 robuste (8,34 GW expédiés), la technologie BC est passée d'une architecture premium de niche à une plateforme mondiale de référence pour les applications solaires à haut rendement.

Cette dynamique s'accélère rapidement. Dans la foulée du salon SNEC à Shanghai, LONGi a dévoilé un objectif de déploiement massif, avec des expéditions annuelles prévues d'environ 100 GW de wafers et 80 GW de modules. Portée par une hausse sans précédent de la demande et par la montée en puissance rapide de sa technologie de nouvelle génération, LONGi prévoit que ses expéditions cumulées de modules solaires BC dépasseront les 100 GW d'ici fin 2026. La technologie BC devrait ainsi représenter plus de 65 % des expéditions annuelles totales de l'entreprise, ouvrant une nouvelle ère où le Back Contact devient un moteur central de la décarbonation mondiale.

Une nouvelle ère de commercialisation mondiale

À mesure que l'industrie photovoltaïque arrive à maturité, la dynamique concurrentielle s'éloigne de la simple expansion des capacités pour se concentrer sur la valeur sur l'ensemble du cycle de vie, la fiabilité et un rendement énergétique supérieur. Les développeurs et partenaires EPC regardent au-delà de la seule puissance nominale ; ils privilégient l'adaptabilité aux sites et la performance des actifs sur le long terme. La technologie BC de LONGi est conçue pour répondre à cette évolution du marché. En plaçant les électrodes positives et négatives à l'arrière de la cellule, cette architecture élimine l'ombrage des lignes de grille en face avant, maximise l'absorption solaire et délivre une production d'énergie nettement supérieure en conditions réelles d'exploitation. Pour les projets à grande échelle comme distribués, cela se traduit par une utilisation optimale du foncier, une réduction de la pression sur l'O&M et un retour sur investissement maximisé.

Une innovation portée par la R&D et adaptée à chaque scénario

Cette étape commerciale s'appuie sur l'engagement constant de LONGi en faveur de la recherche et du développement, avec 4,3 milliards de RMB investis en R&D pour la seule année 2025. Plutôt que de considérer les modules solaires comme des produits standardisés, LONGi utilise sa plateforme BC pour créer un vaste écosystème de produits adaptés à des défis environnementaux spécifiques.

À la suite du déploiement mondial à grande échelle de ses produits HPBC 2.0 en 2025, la stratégie R&D de LONGi s'est de plus en plus concentrée sur la création de valeur dans tous les scénarios d'application. Réduction des risques liés aux fortes chutes de neige et à la grêle, résistance à la corrosion saline dans les régions côtières, optimisation des performances dans les environnements désertiques soumis aux vents forts et à la poussière : l'ingénierie spécifique à chaque scénario garantit une forte bancabilité et une gestion robuste des risques pour les investisseurs du monde entier. Cette approche sur mesure est particulièrement essentielle en Europe, où des normes strictes de durabilité, la disponibilité limitée du foncier et des attentes élevées en matière de performance sur l'ensemble du cycle de vie dominent le marché.