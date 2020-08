Lumenis gibt Durchbruch bei ästhetischen medizinischen Geräten bekannt: NuEra® Tight mit FocalRF™-Technologie, eine neue Ära bei personalisierten Körperbehandlungen

YOKNEAM, Israel, 17. August 2020 /PRNewswire/ -- Lumenis Ltd., das weltweit größte energiebasierte Medizintechnikunternehmen für ästhetische, chirurgische und augenheilkundliche Anwendungen, ist stolz darauf, seine neueste Innovation, NuEra Tight mit FocalRF-Technologie, bekanntgeben zu können. Die Plattform führt einen Durchbruch bei personalisierten, nicht-invasiven HF-Körperbehandlungen ein, um die einzigartigen Bedürfnisse jedes Patienten zu erfüllen.

NuEra Tight mit FocalRF-Technologie wurde entwickelt, um maßgeschneiderte Körperbehandlungen an die individuellen Bedürfnisse eines Patienten anzupassen. Die neue Technologie bietet Ärzten fortschrittliche Hilfsmittel für die Ästhetikpatienten von heute, die klinische Indikationen und spezifische Körperbereiche erfassen, alles in einem Gerät.

„Hochfrequenzbehandlungen gehören heute zu den am häufigsten gewünschten ästhetischen Therapien", sagte Macrene Alexiades-Armenakas, MD, PhD, FAAD, klinische Dermatologin, Laserchirurgin und Dermatologie-Forscherin aus New York. „NuEra Tight mit FocalRF-Technologie ist äußerst anpassbar undbietet eine große Auswahl an Frequenzen und Handgeräten, die schnelle, komfortable und nicht-invasive Behandlungen ermöglichen. Das führt dazu, dass meine Patienten ihr erwünschtes verbessertes Erscheinungsbild erreichen und gleichzeitig Sicherheit und Wirksamkeit gewährleistet sind. Dieses Gerät ist schmerzlos, aber effektiv bei der Körperkonturierung, ein bahnbrechendes Instrument für meine Patienten."

Die benutzerfreundliche Schnittstelle des Systems verfügt über NuAPIC™ (Automatic Personalised Intelligent Control), eine Steuerung, die während des gesamten Eingriffs die therapeutische Temperatur gewährleistet, sowie das innovative erweiterte Protokollanpassungswerkzeug von NuLogic, das die weitere Personalisierung verbessert, um eine optimale Behandlung zu ermöglichen.

„Jeder hat andere Anforderungen. Deshalb haben wir die NuEra Tight revolutioniert", sagte Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis. „Wir erkannten die Notwendigkeit einer Lösung der nächsten Stufe bei nicht-invasiven Körperbehandlungen, was uns dazu veranlasste, ein Gerät zu entwickeln, das eine Behandlung speziell an ein bestimmtes Problem und einen bestimmten Körperbereich anpasst. Wir haben FocalRF entwickelt, um während des gesamten Eingriffs konkret verschiedene Hauterkrankungen anzusprechen, was zu einer Behandlung führt, die so einzigartig ist wie es Ihre Patienten sind."

NuEra Tight soll weltweit verfügbar gemacht werden, beginnend mit den Vereinigten Staaten im August 2020 und im späteren Verlauf dieses Jahres in Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Über Lumenis

Lumenis ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet minimal-invasiver klinischer Lösungen für den chirurgischen, ophthalmologischen und ästhetischen Markt und ist ein weltbekannter Experte für die Entwicklung und Vermarktung innovativer energiebasierter Technologien, einschließlich Laser, Pulslichttechnik (IPL) und Hochfrequenz (HF). Seit über 50 Jahren definieren die bahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungen neu und haben zahlreiche technologische und klinische Goldstandards gesetzt. Lumenis hat erfolgreich Lösungen für bisher nicht behandelbare Erkrankungen entwickelt sowie fortschrittliche Technologien entwickelt, die bestehende Behandlungsmethoden revolutioniert haben. Lumenis ist ein Portfolio-Unternehmen von Baring Private Equity Asia.

