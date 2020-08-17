Компания Lumenis объявляет о прорыве в области применения оборудования для эстетической медицины: технология NuEra® Tight на базе FocalRF™ -- новая эра в сфере персонализированных методов лечения тела

ЙОКНЕАМ, Израиль, 17 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Lumenis Ltd., являющаяся крупнейшим в мире производителем оборудования в сфере энергетических технологий для эстетического, хирургического и офтальмологического применения, с гордостью представляет свою новейшую разработку — технологию NuEra Tight на базе FocalRF. Эта платформа представляет собой прорыв в области персонализированного неинвазивного лечения тела с применением RF-технологий, который позволит учитывать индивидуальные потребности каждого пациента.

NuEra Tight with FocalRF technology a breakthrough in personalized non-invasive RF body treatments to match the unique needs of every patient.

Технология NuEra Tight на базе FocalRF является прорывом в области персонализированного неинвазивного лечения тела с применением RF-технологий, который позволит учитывать индивидуальные потребности каждого пациента.

Технология NuEra Tight на базе FocalRF была разработана с целью предоставления индивидуального подхода к лечению каждого пациента с помощью воздействия на их конкретные проблемные зоны. Новая технология дает практикующим специалистам новейшие инструменты для выполнения косметической коррекции с учетом клинических показаний и индивидуальных потребностей пациентов — и все это в одном устройстве.

«Радиочастотные процедуры на сегодняшний день являются одним из наиболее востребованных методов лечения в косметологии, — говорит Макрен Алексиадес-Арменакас (Macrene Alexiades-Armenakas), доктор медицины и философии, член Американской Академии Дерматологии, дерматолог, лазерный хирург и клинический исследователь из Нью-Йорка. — Технология NuEra Tight на базе FocalRF представляет собой гибкую и легко настраиваемую систему с широким выбором частот и насадок, обеспечивающих быстроту и удобство при проведении неинвазивной терапии. Это позволяет моим пациентам добиться желаемого улучшения внешнего вида с учетом максимальной безопасности и эффективности. С помощью этого устройства можно проводить безболезненную и эффективную коррекцию тела, что в корне меняет взгляд на лечение для моих пациентов».

В основе простого в использовании интерфейса системы лежит технология NuAPIC™ (автоматизированный персонализированный интеллектуальный контроль), обеспечивающая оптимальную терапевтическую температуру на протяжении всей процедуры, а также инновационный инструмент настройки с усовершенствованным протоколом NuLogic™ для обеспечения максимального эффекта от лечения.

«Один размер не подходит всем. Именно поэтому мы произвели настоящую революцию в технологии NuEra Tight, — говорит генеральный директор компании Lumenis Ципи Озер-Армон (Tzipi Ozer-Armon). — Мы признали необходимость в решении нового уровня в области неинвазивных методов лечения, что привело нас к созданию устройства, настраиваемого с учетом индивидуальных условий и конкретных проблемных зон. Мы разработали FocalRF для прицельного лечения различных проблем кожи на протяжении всей процедуры, что гарантирует ее уникальность для каждого пациента».

Технология NuEra Tight будет доступна по всему миру, начиная с США в августе 2020 года и Европы, Ближнего Востока и Азии в конце этого года.

Для получения более подробной информации об ассортименте продуктов Lumenis посетите веб-сайт lumenis.com.

О компании Lumenis

Компания Lumenis является мировым лидером в сфере разработки малоинвазивных клинических методик для хирургии, офтальмологии и косметологии, а также всемирно известным экспертом в области разработки и коммерческой реализации инновационных технологий на основе источников высокоэнергетического излучения, включая лазерную, пульсирующую световую (IPL) и радиочастотную (RF) терапию. За более чем 50 лет новаторская продукция компании Lumenis обусловила радикальное изменение методик лечения и установила множество золотых стандартов в технологической и клинической сферах. Компания Lumenis успешно разработала методики лечения для ранее неизлечимых заболеваний, а также передовые технологии, которые коренным образом изменили существующие методы лечения. Lumenis — портфельная компания инвестиционной фирмы Baring Private Equity Asia.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1228899/NuEra_Tight.jpg

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