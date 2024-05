mAbxience ernennt Jurgen Van Broeck zum neuen Geschäftsführer

MADRID, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- mAbxience, eine Unternehmensgruppe, die sich mehrheitlich im Besitz von Fresenius Kabi und teilweise im Besitz von Insud Pharma befindet, gibt die Ernennung von Jurgen Van Broeck zum Geschäftsführer bekannt. Jurgen, der seit Juni 2023 als Globaler Kaufmännischer Leiter tätig ist, bringt viel Erfahrung und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Pharma- und Biosimilars-Branche mit.

Jurgen Van Broeck, new mAbxience CEO

Vor seiner neuen Aufgabe stand Jurgen an der Spitze der strategischen Initiativen von mAbxience und beaufsichtigte alle Aktivitäten in den Bereichen Handel, Geschäftsentwicklung und Marktzugang. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, die strategischen Partnerschaften des Unternehmens zu steuern und den Wachstumskurs unserer CDMO-Dienstleistungen zu bestimmen. Unter seiner Führung hat mAbxience seine globale Präsenz erfolgreich ausgebaut und sich weiterhin durch die Bereitstellung zugänglicher, qualitativ hochwertiger Arzneimittel weltweit ausgezeichnet.

Jurgen ist mit fast zwei Jahrzehnten umfassender Erfahrung im Gesundheitswesen zu mAbxience gekommen, einschließlich bedeutender Positionen bei multinationalen Unternehmen wie Merck und Mundipharma. Sein Fachwissen hat sich besonders bei der Einführung des ersten immunologischen Biosimilars in mehreren Regionen, bei der Anbahnung umfangreicher Ein- und Auslizenzierungsvereinbarungen und bei der Steuerung der kommerziellen Aktivitäten in mehreren Regionen bewährt.

Jurgen kommentierte seine neue Rolle mit den Worten: „Ich fühle mich geehrt, mAbxience in dieser spannenden Wachstumsphase des Unternehmens zu leiten, da wir in allem, was wir tun, weiterhin nach Spitzenleistungen streben. Unser Ziel, qualitativ hochwertige und erschwingliche biologische Arzneimittel bereitzustellen und erstklassige CDMO-Dienstleistungen zu erbringen, steht weiterhin im Mittelpunkt unserer Strategie. Ich freue mich darauf, eng mit unserem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um unsere Pipeline voranzutreiben, unsere globale Präsenz zu erweitern und ein weltweit bekanntes CDMO für Biologika zu werden."

mAbxience bleibt seiner Mission verpflichtet, die Lebensqualität durch den allgemeinen Zugang zu hochwertigen Biopharmazeutika zu verbessern. Mit einer robusten Produktpipeline und strategischen Partnerschaften in mehr als 100 Märkten wird mAbxience seinen Weg als führende Kraft in der globalen biopharmazeutischen Landschaft unter Jurgens Führung fortsetzen.

Informationen zu mAbxience

mAbxience ist ein spanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Biopharmazeutika spezialisiert hat. Im August 2022 haben Fresenius Kabi und Insud Pharma eine Vereinbarung getroffen, wonach Fresenius Kabi eine Mehrheitsbeteiligung an mAbxience erwirbt und damit zu einem globalen, vertikal integrierten Biotechnologieunternehmen wird. Fresenius Kabi ist eine operative Gesellschaft des weltweit tätigen Gesundheitskonzerns Fresenius.

Weitere Informationen über mAbxience, unser Biosimilars- und CDMO-Geschäft finden Sie auf unserer Website (www.mabxience.com) oder auf LinkedIn.

