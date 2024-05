mAbxience sceglie Jurgen Van Broeck come nuovo amministratore delegato

MADRID, 9 maggio 2024 /PRNewswire/ -- mAbxience, un gruppo di cui Fresenius Kabi detiene la proprietà di maggioranza, con la partecipazione parziale di Insud Pharma, è lieto di annunciare la nomina ad amministratore delegato di Jurgen Van Broeck. Jurgen, che dal giugno 2023 ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale globale, apporta all'azienda una vasta esperienza e una comprovata competenza nel settore farmaceutico e dei biosimilari.

Prima della nuova nomina, Jurgen è stato in prima linea nelle iniziative strategiche di mAbxience e ne ha supervisionato tutte le attività commerciali, di sviluppo aziendale e di accesso al mercato. È stato determinante nel guidare la partnership strategica dell'azienda e nello stabilire la traiettoria di crescita dei nostri servizi CDMO; sotto la sua guida, mAbxience ha consolidato con successo la propria presenza globale e ha continuato a eccellere nella fornitura di farmaci accessibili e di qualità elevata a livello internazionale.

Jurgen è entrato a far parte di mAbxience con un'esperienza quasi ventennale nel settore sanitario, compresi ruoli di primo piano presso multinazionali come Merck e Mundipharma. La sua esperienza è stata particolarmente efficace nel lancio del primo biosimilare immunologico in più regioni, nella realizzazione di importanti accordi di concessione e di ottenimento di licenze e, infine, nella gestione delle operazioni commerciali in più regioni.

Jurgen ha così commentato il suo nuovo ruolo: "Sono onorato di guidare mAbxience in questa entusiasmante fase di crescita, mentre continuiamo a puntare all'eccellenza in tutto ciò che facciamo. La nostra missione, la fornitura di farmaci biologici convenienti e di qualità e l'offerta di servizi CDMO d'eccellenza, si conferma al centro della nostra strategia. Sono pronto a collaborare a stretto contatto con il nostro talentuoso team per far progredire la pipeline dell'azienda, espanderne la presenza globale e farla diventare un CDMO di biofarmaci rinomato nel mondo".

mAbxience rinnova l'impegno nella missione che si è preposta: migliorare la qualità della vita tramite l'accesso universale a prodotti biofarmaceutici di qualità elevata. Con una solida pipeline di prodotti e partnership strategiche in oltre 100 mercati, mAbxience è pronta a mantenere la propria traiettoria come forza leader nel panorama biofarmaceutico globale sotto la guida di Jurgen.

Informazioni su mAbxience

mAbxience è un'azienda spagnola specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di biofarmaceutici. Nell'agosto 2022, Fresenius Kabi e Insud Pharma hanno stipulato un accordo in base al quale Fresenius Kabi ha acquisito una quota di maggioranza in mAbxience, trasformandola in un'azienda biotecnologica globale e a integrazione verticale. Fresenius Kabi è una società operativa dell'organizzazione sanitaria globale Fresenius.

Per ulteriori approfondimenti su mAbxience, sui nostri biosimilari e sull'attività CDMO visitare il nostro sito web (www.mabxience.com)

