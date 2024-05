mAbxience nomme Jurgen Van Broeck au poste de PDG

MADRID, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- mAbxience, un groupe détenu majoritairement par Fresenius Kabi et partiellement par Insud Pharma, a le plaisir d'annoncer la nomination de Jurgen Van Broeck au poste de président-directeur général. Jurgen, qui occupait le poste de directeur commercial mondial depuis juin 2023, possède une grande expérience et a fait ses preuves dans l'industrie pharmaceutique et des biosimilaires.

Jurgen Van Broeck, new mAbxience CEO

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Jurgen a été au premier plan des initiatives stratégiques de mAbxience, supervisant toutes les activités commerciales, de développement des affaires et d'accès au marché. Il a joué un rôle déterminant dans le développement des partenariats stratégiques de l'entreprise et dans l'établissement de la trajectoire de croissance de nos services CDMO. Sous sa direction, mAbxience a renforcé avec succès sa présence mondiale et a continué à exceller dans la fourniture de médicaments accessibles et de haute qualité dans le monde entier.

Jurgen a rejoint mAbxience avec près de 20 ans d'expérience approfondie dans le secteur de la santé, y compris des rôles importants dans des sociétés multinationales telles que Merck et Mundipharma. Son expertise a eu un impact particulier sur le lancement du premier biosimilaire en immunologie dans plusieurs régions, sur la conclusion d'accords substantiels d'acquisition et de cession de licences et sur la direction d'opérations commerciales dans plusieurs régions.

Jurgen a commenté son nouveau rôle : « Je suis honoré de diriger mAbxience dans cette phase de croissance stimulante de l'entreprise, alors que nous continuons à viser l'excellence dans toutes nos activités. Notre mission, qui consiste à fournir des médicaments biologiques de qualité à un prix abordable et à proposer des services CDMO de premier ordre, reste au cœur de notre stratégie. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec notre équipe talentueuse pour faire progresser notre pipeline, étendre notre empreinte mondiale et devenir un CDMO mondialement connu pour les produits biologiques. »

mAbxience reste engagée dans sa mission d'amélioration de la qualité de vie par l'accès universel à des produits biopharmaceutiques de haute qualité. Avec un solide portefeuille de produits et des partenariats stratégiques sur plus de 100 marchés, mAbxience est prête à maintenir sa trajectoire en tant que force principale dans le paysage biopharmaceutique mondial sous la direction de Jurgen.

À propos de mAbxience

mAbxience est une société espagnole spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de produits biopharmaceutiques. En août 2022, Fresenius Kabi et Insud Pharma ont conclu un accord par lequel Fresenius Kabi a acquis une participation majoritaire dans mAbxience, ce qui en fait une société de biotechnologie mondiale intégrée verticalement. Fresenius Kabi est une société d'exploitation de la société mondiale de soins de santé Fresenius.

Pour en savoir plus sur mAbxience, nos biosimilaires et nos activités de CDMO, veuillez consulter notre site web ( www.mabxience.com ) ou retrouvez-nous sur LinkedIn .