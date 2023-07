Mainbridge gibt die Ausgabe einer auf Afrika ausgerichteten Anleihe mit fester Laufzeit und einem Volumen von 800 Millionen USD bekannt

LONDON, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Mainbridge hat heute die Ausgabe einer auf Afrika ausgerichteten Anleihe im Wert von 800 Millionen USD über Mainbridge Percentile Limited, einem an der Frankfurter Börse (Frankfurt Stock Exchange) gelisteten Unternehmen bekanntgegeben, deren Struktur langfristige Investoren ansprechen soll, die Zugang zum afrikanischen Wachstum suchen.

Mainbridge ist ein auf Afrika ausgerichtetes Investmentunternehmen, das in Anlageklassen investiert, die in den kommenden Jahren das Rückgrat der afrikanischen Wirtschaft bilden werden. Die Erlöse aus der Anleiheemission werden schwerpunktmäßig in Unternehmen und Projekte fließen, die physische und sozioökonomische Infrastrukturen in den Bereichen erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Häfen und Logistik, Energie und Technologie unterstützen.

Die Anleihe (ISIN: GB00BLCXWN03) hat eine Laufzeit von 10 Jahren und ist so strukturiert, dass sie das LP-Engagement von Mainbridge für einen künftigen afrikanischen Infrastrukturfonds unterstützt.

Die Anleihe ist eines der wenigen Angebote, die an den etablierten europäischen Börsen notiert sind. Sie ist einzig auf Afrika ausgerichtet und bietet klugen Anlegern Zugang zu einem diversifizierten und liquiden produktorientierten Anlageportfolio auf dem gesamten Kontinent.

Mainbridge wird Projekten Vorrang geben, die sozioökonomische und ökologische Nachhaltigkeit beinhalten.

Investitionsmöglichkeiten:

Afrika ist weiterhin eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt, sowohl was das BIP als auch das Bevölkerungswachstum betrifft. Nach Angaben der AfDB bleiben die Aussichten für Afrika weiterhin positiv und stabil, mit einer prognostizierten Erholung auf 4 % im Jahr 2023 und einer weiteren Konsolidierung auf 4,3 % im Jahr 2024. Die Prognosen der AfDB zeigen, dass im Jahr 2023 19 afrikanische Länder Wachstumsraten von mehr als 5 % verzeichnen werden, eine Zahl, die bis 2024 noch auf 22 % ansteigen dürfte. Das Wirtschaftswachstum treibt eine der höchsten Urbanisierungsraten der Welt voran und fördert eine immer dynamischere Mittelschicht.

Investitionen in die Infrastruktur sind der Grundstein für die Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials Afrikas und seiner Bevölkerung. Verbesserungen im politischen Risikomanagement und in der Unternehmensführung bilden das notwendige Gefüge für eine stärkere Beteiligung eines wachsenden und erfahrenen Privatsektors, den Mainbridge anführen will.

Um dies zu erreichen, baut Mainbridge sein Ökosystem aus lokal verankerten Netzwerken für den gesamten Kontinent weiter aus, das zeitnah firmeneigene Informationen liefert, aus denen das Unternehmen wichtige Erkenntnisse gewinnt. Diese Erkenntnisse werden dann genutzt, um einen maßgeschneiderten Rahmen für die Verwaltung, Durchführung und Realisierung von Investitionen zu schaffen.

Mainbridge wird von einem erfahrenen und international anerkannten Führungsteam mit afrikanischen Wurzeln geleitet. Das Unternehmen verpflichtet sich zu einer soliden Unternehmensführung, die Transparenz und Verantwortlichkeit umfasst.

Bola Adefehinti, CEO von Mainbridge, fügte hinzu:

„Die Börsennotierung der Anleihe ist ein wichtiger Schritt und repräsentiert eine Schlüsselkomponente der Bausteine, die das zentrale Wertversprechen von Mainbridge bilden, verborgene Werte auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zu erschließen. Die Erschließung dieser verborgenen Werte ist durch eine Kombination aus gezielter Nutzung von Kapital und Investitionsmöglichkeiten innerhalb eines Gefüges möglich, das über die traditionellen Aktionäre hinaus den breiteren Interessengruppen in ganz Afrika zugute kommt."

Die endgültigen Unterlagen zu dieser Anleiheemission werden auf der Webseite von Mainbridge verfügbar sein.

Anmerkungen: https://mainbridgegroup.com/

