Mainbridge annonce une émission d'obligations participatives à durée déterminée axées sur l'Afrique d'un montant de 800 millions de dollars

LONDRES, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Mainbridge a annoncé aujourd'hui, par l'intermédiaire de Mainbridge Percentile Limited, une émission d'obligations liées à l'Afrique d'un montant de 800 millions de dollars sur la Bourse de Francfort, structurée de manière à attirer les investisseurs à long terme désireux d'accéder à la croissance africaine.

Mainbridge est une société d'investissement axée sur l'Afrique qui investit dans des catégories d'actifs qui formeront l'épine dorsale de l'économie africaine dans les années à venir. Le produit de cette émission obligataire sera consacré aux entreprises et aux projets qui soutiennent les infrastructures physiques et socio-économiques dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'agriculture, des ports et de la logistique, de l'énergie et de la technologie.

L'obligation (ISIN : GB00BLCXWN03) a une échéance de 10 ans et est structurée de manière à soutenir l'engagement LP de Mainbridge en faveur d'un futur fonds d'infrastructure africain.

L'émission d'obligations fait partie d'une poignée d'offres cotées sur les bourses européennes établies qui sont axées uniquement sur l'Afrique et qui permettent aux investisseurs avisés d'accéder à un portefeuille d'investissement diversifié et liquide axé sur les produits à travers le continent.

Mainbridge privilégiera les projets qui tiennent compte de la durabilité socio-économique et environnementale.

Thèmes d'investissement :

L'Afrique continue d'être l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde, tant pour le PIB que pour la croissance démographique. Selon la BAD, les perspectives pour l'Afrique restent positives et stables, avec à la clé un rebond prévu à 4 % en 2023 et une nouvelle consolidation à 4,3 % en 2024. Les projections de la BAD montrent que 19 pays africains connaîtront des taux de croissance supérieurs à 5 % en 2023, un chiffre qui devrait passer à 22 % en 2024. La croissance économique entraîne l'un des taux d'urbanisation les plus élevés au monde et soutient une classe moyenne de plus en plus dynamique.

L'investissement dans les infrastructures est la pierre angulaire de la réalisation du potentiel économique de l'Afrique et de ses habitants. L'amélioration de la gestion des risques politiques et de la gouvernance d'entreprise crée le cadre nécessaire à une plus forte implication d'un secteur privé expérimenté et en pleine croissance, dont Mainbridge se veut le fer de lance.

Pour ce faire, Mainbridge continue de développer son écosystème continental de réseaux locaux qui lui fournissent des informations exclusives et opportunes à partir desquelles elle crée des données importantes. Ces données sont ensuite utilisées pour créer un cadre personnalisé de gestion, d'exécution et de réalisation des investissements.

Mainbridge est dirigée par une équipe expérimentée et internationalement reconnue, aux racines africaines, et, en tant que société, elle applique une gouvernance d'entreprise saine qui inclut la transparence et la responsabilité.

Bola Adefehinti, PDG de Mainbridge, a ajouté :

« La cotation des obligations est un moment historique et constitue une composante essentielle des éléments qui forment la proposition de valeur fondamentale de Mainbridge, à savoir la libération de la valeur cachée sur tout le continent africain. La libération de cette valeur cachée est possible en combinant une utilisation ciblée du capital et des opportunités d'investissement dans un cadre qui profite non seulement aux actionnaires traditionnels, mais aussi aux parties prenantes en général dans toute l'Afrique. »

