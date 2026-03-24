MCF Corporate Finance hat die gingco Systems GmbH bei ihrem Verkauf an Main Capital Partners beraten

FRANKFURT, Deutschland, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Main Capital Partners („Main") gibt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der gingco Systems GmbH („gingco") bekannt, einem deutschen Anbieter intelligenter Softwarelösungen für Enterprise Ressource Management. Das bestehende Managementteam bleibt signifikant am Unternehmen beteiligt und gestaltet damit die langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens mit.

gingco wurde 1999 gegründet, beschäftigt über 30 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Braunschweig. Das Unternehmen bietet eine All-in-One-Plattform für Enterprise Resource Management und betreut rund 200 Kunden aus dem Enterprise-Segment und der öffentlichen Verwaltung mit insgesamt mehr als vier Millionen Nutzern, darunter die BMW Group, Bosch, RWE, Zeiss und viele weitere. gingco ist in einem hochattraktiven Marktsegment tätig, das durch die dynamischen Entwicklungen im Zuge der New-Work-Ära sowie durch steigende finanzielle Anforderungen an eine effiziente und optimierte Nutzung von Unternehmensressourcen geprägt ist.

Die Kernplattform gingco Share® vereint leistungsstarke Buchungsfunktionen mit umfassender Workflow-Konfiguration und -Automatisierung sowie tiefgehenden Integrationsmöglichkeiten. Dadurch werden signifikante Prozessoptimierungen ermöglicht und unternehmensweit kritische und wertvolle Daten zur Nutzung und Verwaltung von Assets wie Immobilien, Arbeitsplätzen, Arbeits- und Besprechungsräumen, Parkflächen und weiteren Ressourcen bereitgestellt.

Die Plattform gingco Share® spielt eine zentrale Rolle bei der Steuerung zunehmend hybrider und komplexer Arbeitsumgebungen. Durch ihre modulare Architektur und starken Systemintegrationen hat gingco langjährige Kundenbeziehungen aufgebaut und sich eine führende Position im Markt für Enterprise-Resource-Management-Software gesichert.

MCF fungierte während des gesamten Transaktionsprozesses als exklusiver Sell-Side-Berater für die gingco Systems GmbH.

Starke Positionierung in einem strukturell wachsenden Markt

Der Markt für Enterprise Resource Management befindet sich in einem strukturellen Wandel, getrieben durch hybride Arbeitsmodelle, eine steigende Nachfrage nach operativer Transparenz sowie wachsende Anforderungen an digitale Integration innerhalb von Unternehmensumgebungen. Organisationen suchen skalierbare Lösungen, mit denen sie Büroflächen und zugehörige Ressourcen effizient verwalten und gleichzeitig administrative sowie analytische Funktionen nutzen können, um ihr Facility-Management zu optimieren.

gingco hat sich in diesem Umfeld durch seine modulare Produktarchitektur und langjährige Kundenbeziehungen stark positioniert. Das Unternehmen verbindet jahrzehntelange Produktexpertise mit einer skalierbaren technologischen Basis, die eine kontinuierliche funktionale Weiterentwicklung und Anpassung an sich verändernde Arbeitsplatzanforderungen ermöglicht.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Main Capital Partners wird sich gingco auf die Beschleunigung der Transformation hin zu einem SaaS-Modell konzentrieren, weiter in KI-getriebene Produktentwicklung investieren und seine Organisationsstrukturen zur Unterstützung des weiteren Wachstums stärken. Darüber hinaus wird Main gingco bei der Evaluierung komplementärer Add-on-Akquisitionen unterstützen, um das Produktportfolio zu erweitern und die Marktpräsenz auszubauen.

Frank Dippel, CEO von gingco, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Main Capital Partners, einem international erfolgreichen und erfahrenen Partner im B2B-Softwarebereich. Als Teil dieses Netzwerks wollen wir unsere Marktführerschaft sowohl durch organisches Wachstum als auch durch gezielte Akquisitionen weiter ausbauen."

Dorian Berndt, Investment Director bei Main Capital Partners merkt an: „gingco hat eine hoch skalierbare und tief in Kundenprozesse eingebettete Plattform aufgebaut. Gingco adressiert einen strukturell wachsenden Markt, der durch hybride Arbeitsmodelle und zunehmende Arbeitsplatzkomplexität geprägt ist. Wir freuen uns darauf, das Managementteam in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und die Leistungsfähigkeit sowie die Reichweite der Plattform weiter auszubauen."

Über gingco

Die 1999 gegründete und in Braunschweig ansässige gingco Systems GmbH entwickelt modulare Softwarelösungen für intelligentes Enterprise Ressourcenmanagement. Das Unternehmen betreut weltweit rund 200 Kunden in über 100 Ländern. Die Plattform gingco Share® unterstützt mehr als vier Millionen aktive Nutzer und lässt sich unter anderem in Microsoft 365, ERP-Systeme sowie weitere Systeme der technischen Gebäudeausrüstung integrieren.

Über Main Capital Partners

Main Capital Partners ist ein führender Software-Investor mit Private-Equity-Fonds, die in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, den nordischen Ländern, Frankreich und den USA aktiv sind, und verwaltet ein Vermögen von rund 7,0 Milliarden Euro. Main verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung von Softwareunternehmen und arbeitet eng mit den Managementteams seiner Portfoliounternehmen als strategischer Partner zusammen, um profitables Wachstum und den Aufbau führender Softwaregruppen zu realisieren. Main beschäftigt rund 90 Mitarbeitende an Standorten in Den Haag, Düsseldorf, Stockholm, Antwerpen, Paris sowie in einem angeschlossenen Büro in Boston. Das aktive Portfolio umfasst mehr als 50 Softwareunternehmen mit insgesamt über 15.000 Mitarbeitenden. Über das Main Social Institute unterstützt Main Studierende durch Stipendien und Förderprogramme für ein Studium der Informatik und Informationstechnologie an technischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften.

Deal Lead: Ivo Polten, Partner, MCF Corporate Finance, [email protected]



Pressekontakt: Elaine Kelly, Director Marketing, MCF Corporate Finance, [email protected]

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