MediaGo erhält GDPR-Compliance-Validierung

AI-integrated-Marketingplattform für die Einhaltung der höchsten Datenschutzstandards anerkannt

SUNNYVALE, Kalif., 6. März 2023 /PRNewswire/ -- MediaGo, eine führende globale AI-integrated-Marketingplattform von Baidu's Global Business Unit, gab bekannt, dass sie die General Data Protection Regulation (GDPR-Validierung von TrustArc Inc erhalten hat. Diese vertrauenswürdige Validierung durch Dritte legitimiert die Einhaltung von Datenschutzvorschriften MediaGo für Partner, Kunden und Nutzer der Plattform weiter.

TrustArc hat die Richtlinien und Praktiken des Datenschutzes von MediaGo über mehrere Monate umfassend überprüft und durch seinen strengen Überprüfungsprozess festgestellt, dass MediaGo alle Anforderungen für den Erhalt der GDPR-Validierung erfüllt.

„MediaGo ist stolz darauf, die TrustArc's GDPR-Validierung zu einer Zeit zu erhalten, in der die Sicherheit von Daten und personenbezogenen Informationen oberste Priorität hat", sagte Elaine Hu, Head of U.S. Strategy and Partnership bei Baidu's Global Business Unit. „Diese renommierte Bestätigung der führenden Unternehmen in den Bereichen Datenschutz und Risikomanagement ist ein weiterer Beweis für das Engagement von MediaGo, die höchsten Datenschutzstandards zu erfüllen, insbesondere für seine europäischen Kunden, Partner und Nutzer ".

Mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) soll ein Höchstmaß an Schutz bei der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Personen geschaffen werden, die im und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums leben. Sie muss von allen Websites befolgt werden, die europäische Besucher anziehen, und schränkt ein, was Unternehmen mit den von ihnen gesammelten persönlichen Daten tun können.

TrustArc ist ein weltweit führendes Unternehmen für Datenschutz-Compliance und Risikomanagement, das über jahrzehntelange Erfahrung und Führungsqualitäten beim Aufbau und der Weiterentwicklung umfassender Datenschutzprogramme verfügt und kontinuierliche Compliance, Information Governance und Datensicherheit ermöglicht. TrustArc bietet speziell Datenschutzprogramme für Organisationen an, die personenbezogene Daten sammeln, um ihre Übereinstimmung mit gesetzlichen Standards und Erwartungen zu demonstrieren.

Informationen zu MediaGo

MediaGo ist eine globale KI-integrierte Marketingplattform unter der Marke Baidu Global, die Kunden dabei hilft, schnell auf den globalen Markt zu expandieren und ihren internationalen Einfluss zu stärken. Für Kunden in Ostasien, Südostasien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika bietet MediaGo medienübergreifende integrierte Marketinglösungen, einschließlich programmatischer Werbung, Wiederverkauf von Werbung und KI-gestützter Empfehlungen für mehr als 10.000 Unternehmen. MediaGo hat sich zum Ziel gesetzt, eine KI-Werbemaschine zu entwickeln, die den Medienkontext nutzt, um präzises Marketing im modernen Zeitalter zu erreichen. Erfahren Sie mehr über MediaGo, besuchen Sie: https://www.mediago.io/

SOURCE MediaGo