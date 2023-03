MediaGo obtient la validation de la conformité au RGPD

La plateforme de marketing intégrée à l'intelligence artificielle est reconnue pour le maintien des normes les plus élevées de confidentialité des données

SUNNYVALE, Californie, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme de marketing mondiale intégrée à l'intelligence artificielle (IA) de premier plan de l'unité commerciale mondiale de Baidu, a annoncé avoir reçu la validation de sa conformité à la norme locale du règlement général sur la protection des données (RGPD) de TrustArc Inc. Cette validation par un tiers légitimise davantage la conformité de MediaGo aux réglementations de confidentialité des données pour les partenaires, les clients et les utilisateurs de la plateforme.

TrustArc a examiné de façon exhaustive les politiques et pratiques de MediaGo en matière de protection des données des utilisateurs et de la vie privée pendant plusieurs mois et a constaté, grâce à son processus d'examen rigoureux, que MediaGo répondait à toutes les exigences pour recevoir la validation de conformité au RGPD.

« MediaGo est fière de recevoir la validation de conformité au RGPD de TrustArc à un moment où la protection des données et des renseignements personnels est primordiale et une priorité absolue », a déclaré Elaine Hu, responsable de la stratégie et du partenariat avec les États-Unis au sein de l'unité commerciale mondiale de Baidu. « Cet appui reconnu des principales entreprises en matière de respect de la vie privée et de gestion des risques est une preuve supplémentaire de l'engagement de MediaGo à respecter les normes les plus élevées de confidentialité des données, en particulier pour ses clients, partenaires et utilisateurs européens. »

Le RGPD vise à assurer les niveaux de protection les plus élevés en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel pour les personnes qui vivent dans et en dehors de l'Espace économique européen. Il doit être suivi par tous les sites qui attirent les visiteurs européens et impose des limites à ce que les organisations peuvent faire avec les données personnelles qu'elles collectent.

TrustArc est une entreprise mondiale de premier plan en matière de conformité et de gestion des risques en matière de protection de la vie privée. Elle possède des décennies d'expertise et de leadership dans l'élaboration et la mise au point de programmes complets en matière de protection de la vie privée et permet la conformité continue, la gouvernance de l'information et la sécurité des données. TrustArc offre spécifiquement des programmes d'assurance de la vie privée aux organisations qui recueillent des renseignements personnels pour démontrer leur conformité aux normes et aux attentes réglementaires.

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme marketing mondiale intégrée à l'IA sous la marque Baidu Global qui aide les clients à se développer rapidement sur le marché mondial et à renforcer leur influence internationale. Disponible pour les clients d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord, MediaGo fournit des solutions de marketing intégrées cross-média, y compris la publicité programmatique, la revente de publicité et les recommandations basées sur l'IA à plus de 10 000 entreprises. MediaGo s'engage à créer un moteur de publicité IA qui exploite le contexte médiatique pour réaliser un marketing de précision à l'ère moderne. Pour en savoir plus sur MediaGo, veuillez visiter : https://www.mediago.io/

SOURCE MediaGo