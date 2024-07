Neuer verbesserter SmartBid-Modus von MediaGo verhilft Werbetreibenden zu höheren Konversionsraten

SAN FRANCISCO, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- MediaGo, die auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform, gab heute bekannt, dass sie ihr SmartBid-Produkt umfassend aktualisiert hat. Mit der Einführung des Maximum (Max) Conversion-Gebotsmodus zielt das neue Upgrade darauf ab, die Anzahl der Konversionen für Werbekampagnen zu maximieren und zugleich die Kostenkontrolle zu gewährleisten und die Effektivität der Werbung zu optimieren.

In der weiten Landschaft des öffentlichen Internets ist die Suche nach hochwertigen Nutzern aufgrund der ungewissen Qualität des Datenverkehrs nicht einfach. Um Werbetreibenden dabei zu helfen, einen höheren ROI zu erzielen, in kürzerer Zeit Nutzer zu finden, Konversionen zu realisieren und Umsatz zu generieren, nutzt der Max Conversion-Gebotsmodus von MediaGo ein Deep Neural Network (DNN) mit über einer Milliarde Parametern. In Echtzeit werden Anzeigeninteraktionen von Nutzern wie Klicks, Aufrufe und Zahlungen analysiert und Signale identifiziert, die in hohem Maße mit Anzeigenkonversionen korrelieren. Diese Signale werden dann mit den Merkmalen der Anzeigen und Produkte abgeglichen und helfen den Werbetreibenden, gezielt Nutzer mit hohem Konversionspotenzial anzusprechen, wodurch die Konversionseffizienz und -skalierung erheblich verbessert wird.

Während der Analyse der Nutzerinteraktionen führt der Algorithmus des Max Conversion-Gebotsmodus eine Echtzeitanalyse der multidimensionalen Daten von Werbetreibenden durch, einschließlich Budgets, kumulativer Ausgaben und Konversionsbedingungen. Diese umfassende Analyse fließt in das endgültige Angebot ein, was die Effizienz der Nutzerkonversion weiter erhöht.

Neben dem Erreichen einer maximalen Anzahl von Konversionen ist auch eine wirksame Kostenkontrolle unverzichtbar. Um dieses Ziel auf innovative Weise zu verwirklichen, hat MediaGo die Zielkosten pro Aktion (TCPA) als sekundäre Begrenzung für jedes Gebot in den Max Conversion-Gebotsmodus integriert, um sicherzustellen, dass Werbekampagnen bei konstanten Kosten eine höhere Anzahl von Konversionen erreichen und die Umsätze der Werbetreibenden maximieren.

Seit der Markteinführung hat fast die Hälfte der Werbetreibenden auf der MediaGo-Plattform den Max Conversion-Gebotsmodus genutzt und damit bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Peak Performance Advertising, ein Werbetreibender mit Schwerpunkt auf Lead-Generierung, verzeichnete innerhalb eines Monats einen Anstieg der Konversionen um 280 %, nachdem er die Max-CV-Gebotsstrategie angewandt hatte. Die tatsächlichen Kosten je Aktion (CPA) blieben dabei innerhalb des CPA-Zielbereichs. Neben Peak Performance Advertising konnten auch mehrere andere Werbekampagnen, die den Max Conversion-Gebotsmodus nutzten, einen deutlichen Anstieg des Konversionsvolumens bei konstanten CPA verzeichnen.

„MediaGo ist davon überzeugt, dass alle Werbetreibenden über eine einfache und effektive Technologie verfügen sollten, um die Performance ihrer Werbung zu verbessern. Der Max Conversion-Gebotsmodus wurde entwickelt, um genau diesen Zweck zu erfüllen", so Rena Ren, Regional Director für Nord- und Südamerika bei MediaGo. „MediaGo wird durch kontinuierliche Upgrades des SmartBid-Produkts noch mehr Werbetreibenden ermöglichen, einen Vorteil auf dem wettbewerbsintensiven Markt zu gewinnen."

MediaGo ist eine intelligente Werbeplattform. Auf der Grundlage von Deep-Learning-Algorithmen unterstützt MediaGo Unternehmen aller Größenordnungen und schafft so einen messbaren Mehrwert für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren rund um die Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen bereit, die das Geschäftswachstum von über 10.000 Partnern steigern.