MediaGo sichert sich wiederholte Auszeichnungen in der Kategorie AdTech der Global Tech Awards

SAN FRANCISCO, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In den kürzlich bekanntgegebenen Ergebnissen der 2025 Global Tech Awards sicherte sich MediaGo – eine intelligente Werbeplattform – mit ihrer neu aufgerüsteten Smart-Bidding-Lösung SmartBid 3.0 erneut die höchste Auszeichnung in der Kategorie „AdTech Excellence".

Die Global Tech Awards gehören zu den einflussreichsten und bedeutendsten Auszeichnungen im Technologiesektor. Die Kategorie AdTech hebt die Anwendung technologischer Innovationen in der Werbebranche hervor und zeichnet Plattformen sowie Lösungen aus, die sowohl die Effizienz von Werbung als auch die Kapitalrendite deutlich erhöhen.

Als intelligente Werbeplattform, die globale Märkte bedient, nutzt MediaGo weiterhin Deep-Learning-Technologien, um Werbetreibenden nachhaltiges Wachstum und Kostenoptimierung in einem hart umkämpften Umfeld zu ermöglichen. Um die typischen Herausforderungen von Werbetreibenden – wie lange Kaltstartphasen und schwankende Kampagnenleistung – zu bewältigen, hat MediaGo das aufgerüstete SmartBid 3.0 mit algorithmischen Verbesserungen eingeführt und damit sowohl die Effizienz als auch die Stabilität deutlich gesteigert.

Das aktualisierte SmartBid 3.0 verkürzt die Kaltstartzeit von Kampagnen um mehr als die Hälfte. Die innovative globale Lernfähigkeit analysiert nicht nur historische Kampagnendaten innerhalb desselben Accounts, sondern nutzt auch verschiedene externe Signale, um Echtzeit- und dynamische Anpassungen bei Gebotsabgabe und Budgetallokation zu unterstützen. Dieser Ansatz verbessert sowohl die Ausgabeneffizienz als auch die Skalierbarkeit und sorgt zugleich für Kostenkontrolle. Von SmartBid 3.0 unterstützte Kampagnen erreichen im Durchschnitt einen Anstieg der Budgetausschöpfungsrate um 58 %, und bei auf Kosten pro Akquisition (CPA) optimierten Kampagnen wird die CPA-Überlaufquote wirksam innerhalb von 1,15 kontrolliert — damit wird doppelte Stabilität sowohl bei der Performance als auch bei den Kosten gewährleistet.

Für seine nachgewiesene Fähigkeit, Werbetreibende bei der deutlichen Verkürzung des Kaltstartzyklus zu unterstützen, die Kampagnenauslieferung zu stabilisieren sowie die Renditen in realen Szenarien zu verbessern, erhielt SmartBid 3.0 großes Lob vom Jurygremium der Global Tech Awards, das feststellte, es „liefere bemerkenswerte Performance und Wert in einem hochkompetitiven Markt".

„Wir fühlen uns geehrt, die Global Tech Awards zum zweiten Mal in Folge zu erhalten. Diese Auszeichnung bestätigt nicht nur unser Bestreben nach technologischer Innovation, sondern auch MediaGos kontinuierlichen Fokus darauf, Mehrwert für Kunden zu bieten", sagte Jianjing Du, stellvertretender Generaldirektor des globalen Geschäftsbereichs. „Die Herausforderungen, denen Werbetreibende in realen Kampagnenumgebungen begegnen, waren schon immer die treibende Kraft hinter der Produktoptimierung von MediaGo. In Zukunft werden wir Deep-Learning-Technologien weiter vorantreiben und effizientere sowie praktikablere Lösungen für globale Werbetreibende anbieten, um deren nachhaltiges Wachstum in einem intensiven Wettbewerb zu unterstützen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2834923/Image.jpg