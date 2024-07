Momcozy startet im August eine globale Kampagne zur Unterstützung der verschiedenen Stillwege

NEW YORK, 22. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die globale Mutter- und Babymarke Momcozy startet die Kampagne „Breaking Barriers - Real Support for Breastfeeding Journeys". Die Initiative, die zeitgleich mit der Weltstillwoche und dem National Breastfeeding Awareness Month stattfindet, zielt darauf ab, Mütter zu stärken, indem gemeinsame Herausforderungen angegangen werden und die Integration verschiedener Gemeinschaften gefördert wird.

Momcozy Launches Global Campaign to Support Diverse Breastfeeding Journeys This August

Momcozy ist sich bewusst, dass jede Mutter mit einzigartigen Hürden konfrontiert ist, und setzt sich dafür ein, das Stillen einfacher und angenehmer zu machen und sicherzustellen, dass sich jede Mutter in ihrer Entscheidung für das Stillen unterstützt fühlt. Die Kampagne umfasst eine Reihe von Online- und Offline-Veranstaltungen, bei denen Partnerschaften mit Fachleuten des Gesundheitswesens und das Engagement in der Gemeinde gefördert werden.

Im Rahmen der Kampagne wird Momcozy mit Pumpspotting, einem Unternehmen für digitale Frauengesundheit, das technologiegestützte Lösungen für Mütter anbietet, zusammenarbeiten, um eine „Feel Better, Feed Better Tour" mit einem speziell entworfenen fahrenden Bus zu starten. Diese Tour wird wichtige Städte wie Boston, New York City, Austin, Dallas, Washington D.C. und andere besuchen, um stillenden und abpumpenden Müttern unterwegs Unterstützung und Beratung zu bieten.

Darüber hinaus wird Momcozy Sponsor und Aussteller auf der Tagung für pädiatrische Krankenhausmedizin in Minneapolis, Minnesota, einer wichtigen Zusammenkunft von Fachleuten aus der pädiatrischen Krankenhausmedizin. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Momcozy zur Unterstützung von pädiatrischen Krankenhausärzten.

In Zusammenarbeit mit Newborn & Parenting Support (NAPS), das von einem Team von Krankenschwestern gegründet wurde, wird Momcozy eine Reihe von Webinaren veranstalten. NAPS bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, um Eltern von der Geburt bis zur Vorschule zu unterstützen, darunter Mitgliedsdienste, Kurse, Bootcamps und Podcasts. Diese Webinare behandeln wichtige Themen wie „Stillen 101", „Abpumpen", „Stillen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz", „Schlafen und Füttern von Säuglingen" und andere evidenzbasierte Informationen, die für die Unterstützung von Müttern entscheidend sind.

Momcozy wird auch spezielle Veranstaltungen anbieten, darunter ein Webinar während der Black Breastfeeding Week mit Mama Glow, , das die Erfolge und Herausforderungen schwarzer stillender Mütter würdigt, und ein Webinar mit dem American College of Nurse-Midwives.

Darüber hinaus wird Momcozy eine Initiative zum Austausch von Geschichten starten, die Müttern hilft, ihre vielfältigen Erfahrungen mit dem Stillen auf verschiedenen Plattformen zu teilen. Und um das Engagement der Gemeinschaft zu fördern, wird Momcozy Werbegeschenke mit seinen innovativen Stillprodukten anbieten.

Lalaina Rabary, North American Marketing Manager von Momcozy, sagte über die Mission des Unternehmens für diesen August: „Unser Ziel ist es, die einzigartige Reise stillender Mütter zu beleuchten und gleichzeitig ihre Herausforderungen zu erkennen. Wir sind stolz darauf, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die mitfühlende Lösungen für Eltern auf ihrem Weg zum Stillen anbieten."

