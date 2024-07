Momcozy lance une campagne mondiale pour soutenir la diversité des parcours d'allaitement au mois d'août.

NEW YORK, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de produits pour mères et bébés Momcozy lance sa campagne « Breaking Barriers - Real Support for Breastfeeding Journeys ». Cette initiative, qui coïncide avec la Semaine mondiale de l'allaitement et le Mois national de la sensibilisation à l'allaitement, vise à donner aux mères les moyens d'agir en s'attaquant à des problèmes communs et en promouvant l'intégration au sein de diverses communautés.

Momcozy Launches Global Campaign to Support Diverse Breastfeeding Journeys This August

Reconnaissant que chaque mère est confrontée à des obstacles uniques, Momcozy s'engage à rendre l'expérience de l'allaitement plus facile et plus confortable et à veiller à ce que chaque mère se sente soutenue dans son choix d'allaiter. La campagne comprendra une série d'événements en ligne et hors ligne, favorisant les partenariats avec les professionnels de la santé et les engagements communautaires.

Dans le cadre de cette campagne, Momcozy collaborera avec Pumpspotting, une société de soins de santé numériques pour les femmes qui propose des solutions technologiques aux mamans, pour se lancer dans une tournée « Feel Better, Feed Better Tour » à l'aide d'un bus itinérant spécialement conçu à cet effet. Cette tournée se rendra dans des villes clés telles que Boston, New York City, Austin, Dallas, Washington D.C. et d'autres encore, afin d'offrir un soutien et des conseils aux mères allaitantes et aux mères qui pratiquent l'allaitement sur place.

En outre, Momcozy sponsorisera et exposera à la réunion de médecine hospitalière pédiatrique à Minneapolis, Minnesota, un rassemblement majeur de professionnels de la médecine hospitalière pédiatrique. Ce partenariat souligne l'engagement de Momcozy à soutenir les hospitalistes pédiatriques sur le site .

Dans le cadre d'un effort de sensibilisation et d'éducation numérique, Momcozy organisera une série de webinaires en collaboration avec Newborn & Parenting Support (NAPS), fondé par une équipe d'infirmières diplômées. NAPS offre une gamme de services pour aider les parents à s'épanouir, de la conception à l'âge préscolaire, y compris des services d'adhésion, des cours, des camps d'entraînement et des podcasts. Ces webinaires couvrent des sujets essentiels tels que « Breastfeeding 101 », « Navigating Pumping », « Breastfeeding While Returning to Work », « Infant Sleep & Feeding » et d'autres informations fondées sur des données probantes qui sont cruciales pour soutenir les mères.

Momcozy présentera également des sessions spéciales, notamment un webinaire pendant la Semaine de l'allaitement maternel chez les Noirs avec Mama Glow, célébrant les triomphes et reconnaissant les défis des mères allaitantes noires, et un webinaire avec l'American College of Nurse-Midwives (Collège américain des infirmières et sages-femmes).

En outre, Momcozy lancera une initiative de partage d'histoires, aidant les mères à partager leurs diverses expériences en matière d'allaitement sur diverses plateformes. Et pour favoriser l'engagement de la communauté, Momcozy proposera des cadeaux mettant en scène ses produits innovants en matière d'allaitement.

Lalaina Rabary, North American Marketing Manager of Momcozy, partageant la mission de l'entreprise pour ce mois d'août, a déclaré : « Notre objectif est de mettre en lumière les parcours uniques des mères qui allaitent tout en reconnaissant leurs défis. Nous sommes fiers de travailler aux côtés d'organisations qui offrent des solutions de compassion aux parents pendant leur parcours d'allaitement ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2466052/WechatIMG2011.jpg