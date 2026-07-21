MorningBlues knackt bei seinem Kickstarter-Debüt die Marke von 1 Million US-Dollar und bringt seine Vision der „visualisierten Musik" auf die weltweite Bühne

SAN DIEGO, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- MorningBlues, eine Technologie- und Designmarke, die das Musikerlebnis neu definiert, hat mit ihrer ersten Kickstarter-Kampagne für SonicGlass A1 die Marke von einer Million US-Dollar überschritten.

Ein neuer Meilenstein für MorningBlues

Die Kampagne wurde zudem als Kickstarter-„Project We Love" ausgewählt, was für die aufstrebende Musiktechnologie-Marke einen bahnbrechenden weltweiten Durchbruch bedeutete.

Dieser Meilenstein bestätigt die übergeordnete Vision hinter MorningBlues: Musik sollte nicht nur gehört, sondern auch gesehen, gefühlt und als Teil des Raums um uns herum erlebt werden.

Musik neu definieren durch „visualisierte Musik"

Anstatt einen weiteren herkömmlichen Lautsprecher zu entwickeln, vereint die Marke Akustiktechnik, transparente Materialien, synchronisierte Liedtexte, visuelles Storytelling, Software und Interaktionsdesign, um eine neue Beziehung zwischen Musik und dem eigenen Zuhause zu schaffen.

SonicGlass A1 ist der neueste Ausdruck dieser Vision. Im Zentrum steht eine transparente, klangerzeugende Akustikstruktur, bei der ultradünnes Glas als Teil des Klangerzeugungssystems zum Einsatz kommt. In Kombination mit einem Neodym-Magnetkreis ermöglicht die sichtbare Akustikstruktur den Nutzern, die physikalische Bewegung des Klangs zu erleben, während synchronisierte Liedtexte, Licht und visuelle Elemente das Produkt sowohl zu einem Audiosystem als auch zu einem visuellen Blickfang für das Zuhause machen.

Ein umfassendes Musikerlebnis jenseits der Hardware

Das Erlebnis geht über die Hardware hinaus. SonicGlass kombiniert lizenzierte mehrsprachige Liedtexte, dynamische visuelle Erlebnisse, die auf die Musik reagieren, personalisierte Musikvideo-Funktionen, Ambient-Inhalte und Karaoke-Funktionen für zu Hause.

Der optionale Music Hub erweitert das Ökosystem um eine smartphonefreie Steuerung, den Zugriff auf Playlists per Knopfdruck, die lokale Entfernung von Gesang, eine erweiterte WLAN-Reichweite und die bequeme Verwaltung mehrerer Bluetooth-Lautsprecher.

Entwickelt für globale Produktion und Expansion

Hinter der Marke steht ein multidisziplinäres Team aus den Bereichen Akustik, Hardware, Software, visuelles Design, Fertigung und globale Betriebsabläufe.

MorningBlues stützt sich auf etablierte Produktentwicklungs- und Fertigungskapazitäten, professionelle Akustiklabore, Zuverlässigkeits- und Alterungstests, Software-Hardware-Integration sowie eine Lieferkette, die auf skalierte Produktion und weltweite Lieferung ausgelegt ist.

Die nächste Etappe von MorningBlues

Der Erfolg des SonicGlass A1 markiert eine neue Etappe für MorningBlues. Das Unternehmen wird weiterhin ein breiteres Produktökosystem aufbauen, das die Beziehung zwischen Musik, Bild, Interaktion und Wohnräumen erforscht.

MorningBlues baut derzeit die Zusammenarbeit mit internationalen Medien, Kreativen, Distributoren, Einzelhändlern und regionalen Partnern aus.

Entdecken Sie die Kickstarter-Kampagne zum SonicGlass A1 und deren Ergebnisse

Entdecken Sie das MorningBlues-Ökosystem auf der offiziellen Website von MorningBlues.

Für Anfragen zu Medien, Content-Erstellung, Vertrieb, Einzelhandel und regionalen Kooperationsmöglichkeiten: [email protected]