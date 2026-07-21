MorningBlues dépasse le million de dollars lors de son lancement sur Kickstarter, propulsant ainsi son concept de la « musique visualisée » sur la scène internationale

SAN DIEGO, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- MorningBlues, une marque spécialisée dans la technologie et le design qui réinvente la façon dont les gens vivent la musique, a dépassé le million de dollars lors de sa première campagne sur Kickstarter pour le SonicGlass A1.

Une nouvelle étape importante pour MorningBlues

La campagne a également été sélectionnée dans la rubrique « Project We Love » de la plateforme Kickstarter, marquant ainsi les débuts retentissants à l'échelle mondiale de cette marque émergente spécialisée dans les technologies musicales.

Cette étape importante confirme la vision plus large derrière MorningBlues : la musique ne doit pas seulement être écoutée, mais aussi vue, ressentie et vécue comme faisant partie intégrante de l'espace qui nous entoure.

Redéfinir la musique grâce à la « musique visualisée »

Plutôt que de concevoir une nouvelle enceinte classique, la marque associe l'ingénierie acoustique, des matériaux transparents, des paroles synchronisées, la narration visuelle, des logiciels et la conception interactive afin de créer une nouvelle relation entre la musique et l'intérieur.

SonicGlass A1 est la plus récente incarnation de cette vision. Au centre se trouve une structure acoustique transparente qui produit des sons, intégrant du verre ultra-fin au sein du système de génération sonore. Associée à un circuit magnétique au néodyme, la structure acoustique visible permet aux utilisateurs de ressentir le mouvement physique du son, tandis que les paroles synchronisées, les jeux de lumière et les effets visuels transforment le produit à la fois en système audio et en pièce de décoration pour la maison.

Une expérience musicale complète, bien au-delà du matériel

L'expérience ne se limite pas au matériel. SonicGlass associe des paroles multilingues sous licence, des expériences visuelles dynamiques qui s'adaptent à la musique, des fonctionnalités personnalisées pour les clips musicaux, du contenu d'ambiance et des fonctionnalités de karaoké à domicile.

Le Music Hub, disponible en option, enrichit l'écosystème grâce à un contrôle sans téléphone, un accès aux playlists d'une simple pression, la suppression des voix en local, une portée sans fil étendue et une gestion pratique de plusieurs enceintes Bluetooth.

Conçu pour la production et l'expansion à l'échelle mondiale

Derrière la marque se cache une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans l'ingénierie acoustique, le matériel informatique, les logiciels, le design visuel, la fabrication et les opérations internationales.

MorningBlues s'appuie sur des capacités éprouvées en matière de développement et de fabrication de produits, des laboratoires d'acoustique professionnels, des essais de fiabilité et de vieillissement, l'intégration logiciel-matériel, ainsi qu'une chaîne d'approvisionnement conçue pour prendre en charge une production à grande échelle et une distribution mondiale.

La prochaine étape de MorningBlues

Le succès de SonicGlass A1 marque une nouvelle étape pour MorningBlues. L'entreprise continuera à développer un écosystème de produits toujours plus vaste, explorant les liens entre la musique, l'image, l'interaction et les espaces de vie.

MorningBlues élargit actuellement ses collaborations avec des médias internationaux, des créateurs, des distributeurs, des distributeurs et des partenaires régionaux.

Découvrez la campagne Kickstarter du SonicGlass A1 et ses résultats

Découvrez l'écosystème MorningBlues sur le site officiel de MorningBlues.

Pour connaître les opportunités dans les domaines des médias, de la création, de la distribution, de la vente au détail et des partenariats régionaux : [email protected]