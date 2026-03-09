MSI stellt auf der Embedded World 2026 ein komplettes Edge-KI-Ökosystem vor

Vom Computing-Core bis zum Einsatz vor Ort

NÜRNBERG, Deutschland, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- MSI wird auf der Embedded World 2026 ein komplettes Edge-KI-Ökosystem vorstellen, das Edge-Computing-Plattformen und vertikale Branchenlösungen integriert, um reale KI-Anwendungen in den Bereichen Transport, Fertigung, Einzelhandel, Landwirtschaft und Drohnenbetrieb zu unterstützen.

Anhand von Live-Demonstrationen wird MSI Edge-KI-Anwendungsfälle vorstellen, darunter intelligentes Digital Signage-Management im Einzelhandel, zentralisierte Fernüberwachung von Geräten, maschinelles Sehen mit KI-Lernen in Echtzeit und intelligentes Parken mit Objekterkennung.

MSI stellt außerdem Hardware-Plattformen vor, die für industrielle KI-Workloads optimiert sind. Dazu gehören der EdgeXpert KI-Supercomputer, der vom NVIDIA GB10 Superchip angetrieben wird, der Slim Box Industrie-PC MS-C926, die In-Vehicle Box MS-C932 und das MS-C910E Edge-KI-System für den flexiblen Edge-Einsatz. Diese Plattformen sind für den zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen ausgelegt und unterstützen Anwendungen in Smart Cities, im Transportwesen, im Einzelhandel und in der Fertigung.

Zusätzlich zu den Computerplattformen bietet MSI ODM/OEM-Anpassungsdienste für vertikale Anwendungen wie Flottenmanagement, intelligente Landwirtschaft, Videokonferenzsysteme und UAV-Bodenkontrollsysteme.

MSI wird außerdem das robuste 11,6-Zoll-Tablet NE21 vorstellen, das von Intel® 13th Gen Core™ Prozessoren angetrieben wird und mit Windows® 11 IoT läuft. Das Gerät ist MIL-STD-810G-zertifiziert und entspricht der Schutzklasse IP65. Es verfügt über ein 650-Nit-IPS-Display mit 10-Punkt-Touch-Funktion, einen im laufenden Betrieb austauschbaren Akku und Anschlussmöglichkeiten wie Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3, Gigabit Ethernet (PXE) und optionales 4G LTE.

