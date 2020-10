Multimedia-Pressemitteilung: Ausländische Medienreporter besuchen Shenyang durch Internet

SHENYANG, China, 26. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Am 22. Oktober startete der Aktionstag in Shenyang mit dem Titel „Gemeinsam mit der Initiative eine Gürtel, einer Straße", die zur Veranstaltung „Entschlüsseln Sie ein glückliches China über Wolkentouren - Online-Interview mit ausländischen Medien" gehört, in der multimedialen Empfangshalle Shenyang nach Angaben des Informationsbüros der Volksregierung von Shenyang.

Videos in Sendequalität und hochauflösende Bilder finden Sie unter dem Link zur Multimedia-Pressemitteilung: http://news.medianet.com.au/xinhua/viewing-shenyang-via-cloud-tour-1