Мультимедийный пресс-релиз: осмотр Шэньяна в рамках виртуального тура

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Журналисты 20 ведущих СМИ из 16 стран, включая Германию, Россию, Чешскую Республику, Румынию, Тунис, Индию, Пакистан, Мьянму, Турцию, Афганистан, Таиланд, Индонезию, Сербию, Северную Македонию, Мексику, Египет и т.д., познакомились с Шэньяном посредством облачного тура, который подарил им возможность услышать звуки Шэньяна, узнать о его технологиях, познакомиться с его культурой и насладиться его красотой.

Первый сеанс данного мероприятия под тематическим названием "Legend of Shengjing, Intelligent Manufacturing in Shenyang" («Легенда Шэньцзина: интеллектуальное производство в Шэньяне»), в ходе которого демонстрировались произведения городской культуры и описывались возможности городского туризма, позволил журналистам зарубежных СМИ увидеть обновляющийся Шэньян и получить представление о его содержательной истории и культуре с элементами местного колорита.

Во время данного мероприятия также проходила «Выставка фотографий Шэньяна, снятых зарубежными фотографами», где были представлены результаты посещения Шэньяна зарубежными фотографами в 2019 году. Благодаря этой выставке зарубежные журналисты увидели Шэньян глазами иностранных фотографов.

Источник: Информационная служба Народного правительства Шэньяна

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Подпись: боярышник в сахаре

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1319567/sugarcoated_hawthorn_berry.jpg

SOURCE The Information Office of Shenyang People's Government