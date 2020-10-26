Мультимедийный пресс-релиз: осмотр Шэньяна в рамках виртуального тура
26 окт, 2020, 18:45 GMT
ШЭНЬЯН, Китай, 26 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- По сообщению Информационной службы Народного правительства Шэньяна, 22 октября в конференц-зале Shenyang Omnimedia открылся День развития Шэньяна, темами которого стали "Decode a Happy China via Cloud Tours-Foreign Media Online Interview" («Откройте секрет счастья Китая с помощью виртуальных туров – онлайн-интервью в зарубежных СМИ») и "Together along Belt and Road" («Вместе вдоль одного пояса и одного пути»).
Для просмотра качественной видеозаписи трансляции и фотографий в высоком разрешении перейдите на страницу мультимедийного пресс-релиза по адресу:
http://news.medianet.com.au/xinhua/viewing-shenyang-via-cloud-tour-1
Журналисты 20 ведущих СМИ из 16 стран, включая Германию, Россию, Чешскую Республику, Румынию, Тунис, Индию, Пакистан, Мьянму, Турцию, Афганистан, Таиланд, Индонезию, Сербию, Северную Македонию, Мексику, Египет и т.д., познакомились с Шэньяном посредством облачного тура, который подарил им возможность услышать звуки Шэньяна, узнать о его технологиях, познакомиться с его культурой и насладиться его красотой.
Первый сеанс данного мероприятия под тематическим названием "Legend of Shengjing, Intelligent Manufacturing in Shenyang" («Легенда Шэньцзина: интеллектуальное производство в Шэньяне»), в ходе которого демонстрировались произведения городской культуры и описывались возможности городского туризма, позволил журналистам зарубежных СМИ увидеть обновляющийся Шэньян и получить представление о его содержательной истории и культуре с элементами местного колорита.
Во время данного мероприятия также проходила «Выставка фотографий Шэньяна, снятых зарубежными фотографами», где были представлены результаты посещения Шэньяна зарубежными фотографами в 2019 году. Благодаря этой выставке зарубежные журналисты увидели Шэньян глазами иностранных фотографов.
Источник: Информационная служба Народного правительства Шэньяна
Ссылки на вложенные изображения:
Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=374912
Подпись: боярышник в сахаре
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1319567/sugarcoated_hawthorn_berry.jpg
SOURCE The Information Office of Shenyang People's Government