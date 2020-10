Мультимедийный пресс-релиз: осмотр Шэньяна в рамках виртуального тура

ШЭНЬЯН, Китай, 26 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- По сообщению Информационной службы Народного правительства Шэньяна, 22 октября в конференц-зале Shenyang Omnimedia открылся День развития Шэньяна, темами которого стали "Decode a Happy China via Cloud Tours-Foreign Media Online Interview" («Откройте секрет счастья Китая с помощью виртуальных туров – онлайн-интервью в зарубежных СМИ») и "Together along Belt and Road" («Вместе вдоль одного пояса и одного пути»).