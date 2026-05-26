Netlight expandiert nach Wien - Stärkung der Position in der DACH-Region

WIEN, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Netlight, eine führende Digitalberatung, eröffnet ein neues Büro in Wien, Österreich. Diese Expansion baut auf den jüngsten Eröffnungen in London, Madrid und Göteborg auf und unterstreicht Netlights strategischen Fokus auf die Unterstützung von Kunden in ganz Europa und die Beschleunigung ihrer digitalen Transformation.

Maximilian Born Managing Partner Austria

Als einer der wirtschaftsstärksten Märkte Europas bietet Österreich ein ideales Umfeld für Netlight, um Kundenbeziehungen auszubauen und das Wachstum seiner Kunden durch digitale Innovation zu ermöglichen. Das neue Wiener Büro markiert einen bedeutenden Meilenstein in Netlights kontinuierlichem Wachstum in Mitteleuropa.

„Wien hat sich stark zu einem Zentrum für Technologie, Innovation und Talente entwickelt. Durch den Start einer lokalen Präsenz können wir noch stärker zum florierenden digitalen Ökosystem der Stadt beitragen und noch enger mit unseren Kunden in Österreich und der gesamten DACH-Region zusammenarbeiten", sagt Maximilian Born, Managing Partner Austria.

Wiens strategische Lage an der Schnittstelle zwischen DACH und den mittel- und osteuropäischen Märkten bietet Zugang zu außergewöhnlichen Talenten – jährlich treten über 1,000 Informatikabsolvent:innen in den Arbeitsmarkt ein. Die Stadt wird regelmäßig zu den lebenswertesten Städten der Welt gezählt und besticht mit einer vielfältigen Bevölkerung und einem starken Fokus auf nachhaltige Innovation.

Die mitunter stärksten Branchen der Stadt – Finanzwesen, Versicherungen und produzierendes Gewerbe – sind eng mit Netlights Beratungsexpertise in den Bereichen Cloud, Data & AI und moderne Softwarearchitektur verbunden. Dies macht Wien zu einem idealen Standort für Netlight, um Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu begleiten.

„Die Eröffnung unseres Büros in Wien ermöglicht es uns, die Bedürfnisse zukunftsorientierter Kunden persönlich und partnerschaftlich zu erfüllen. Das neue Büro ist ein natürlicher Schritt in unserem kontinuierlichen Unternehmenswachstum, bei dem unsere wachsende Präsenz auch unsere bestehenden Büros stärkt. Wir freuen uns darauf, die Zukunft der digitalen Transformation mitzugestalten und zum Erfolg Wiens als führendem europäischen Tech-Hub beizutragen", schließt Anders Thall, Co-CEO Netlight.

Mit der Eröffnung in Wien betreibt Netlight nun 16 Büros in elf Ländern und vertieft damit sein Engagement, gemeinsam mit Kunden und Netzwerken in ganz Europa nachhaltigen Mehrwert zu schaffen und Fortschritt voranzutreiben.

Über Netlight

Netlight ist ein internationales Beratungsunternehmen für digitale Transformation, das führende Unternehmen dabei unterstützt,in der digitalen Welt erfolgreich zu sein – von der Beratung bis zur Umsetzung. Unser Angebot bündelt die kollektive Intelligenz von 2.000 Beraterinnen und Beratern mit einem umfassenden Spektrum digitaler Leistungen – von Strategie bis Technologie. Wirbegleiten Branchen, die vor neuen Herausforderungen und Chancen durch neue Technologien stehen, um besseres Business zu ermöglichen. Netlight wurde mehrfach ausgezeichnet – für profitables Wachstum und Management, als Top-Arbeitgeber sowie für Engagement in Diversity, Equity und Inclusion. Standorte: Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsinki, Kopenhagen, München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zürich, Köln, Amsterdam, London, Madrid, Wien und Toronto. Co-creating the future today, since 1999. www.netlight.com

Pressekontakt:

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Senior PR Strategist

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