NETMARBLES BRUTALES DARK-FANTASY-MMORPG „RAVEN2" WIRD WELTWEIT VERÖFFENTLICHT

Ab sofort für Mobilgeräte und PC in 150 Ländern verfügbar; spezielle In-Game-Events zum Start sind jetzt live

SEOUL, Südkorea, 22.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein renommierter Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat offiziell den Start seines brutalen Dark-Fantasy-MMORPGs Raven2 bekannt gegeben, das nun weltweit sowohl für Mobilgeräte als auch für PCs verfügbar ist. Die Einführung findet in 150 Ländern in Nordamerika, Südostasien und Ozeanien sowie Europa statt und ist in 16 Sprachen verfügbar. Spieler können das Spiel hier herunterladen.

Unterstützt von der Unreal Engine beeindruckt Raven2 mit unvergleichlicher Grafik und einem gewaltigen Universum in einem Dark-Fantasy-Reich, in dem Spieler Teil des Spezialkorps werden, welches das „Cursed Stigma" (das verfluchte Stigma) trägt. Während sie seltsame und gefährliche Phänomene untersuchen, die sich auf der ganzen Welt ereignen, begeben sie sich auf eine Reise, um Dämonen zu besiegen und die Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt aufzudecken. Die groß angelegten, gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das Markenzeichen eines wirklich fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses.

Zur Feier der Veröffentlichung des Spiels veranstaltet Raven2 eine Reihe von Events mit großzügigen Belohnungen. Alle Spieler, die sich bis zum 17. Dezember anmelden und einloggen, erhalten ein exklusives Sonderpaket, das die heroische Heilige-Bekleidung „Sailor of the Horizon" Beschwörungsschriftrolle.

Darüber hinaus ist das Event Rookie Special Corps Member Growth Journal I jetzt live und bietet Belohnungen wie seltene Ausrüstungskisten für Erben, Ausrüstungskisten für die Heldenelite für Mitglieder der Spezialeinheit C und vieles mehr, je nach erreichtem Level. Die Rookie Special Corps Member Special Training Mission ist ebenfalls im Gange, bei der Spieler eine Ausrüstungskiste für Erben erhalten können. Diejenigen, die alle Missionen abschließen, werden mit einer heroischen Begleiter-Beschwörungsschriftrolle.

Außerdem läuft jetzt ein spezielles Kristall-Event. Spieler können Kristalle verdienen, indem sie Levels aufsteigen, und um einen Platz unter den Top 100 kämpfen, um einen Anteil von einer Million Kristallen zu gewinnen. Spieler können außerdem einen speziellen Steuerfonds von einer Million Kristallen auf dem Markt jedes Servers beanspruchen, indem sie an der Gildenaktivität teilnehmen.

Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Website oder das offizielle Forum und folgen Sie Raven2 auf YouTube , Facebook und Discord , um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zu Netmarble Corporation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798948/MMORPG_Raven2.jpg