LANCEMENT MONDIAL DU MMORPG DE DARK FANTASY BRUTALE « RAVEN2 » DE NETMARBLE

Disponible dès maintenant sur mobile et PC dans 150 pays ; les événements spéciaux pour le lancement du jeu sont maintenant en ligne

SÉOUL, Corée du Sud, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, développeur et éditeur renommé de jeux de haute qualité, a officiellement annoncé le grand lancement de son MMORPG de dark fantasy brutale Raven2, désormais disponible dans le monde entier sur mobile et sur PC. Le lancement s'étend à 150 pays d'Amérique du Nord, d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, ainsi que d'Europe. Il est disponible en 16 langues. Les joueurs peuvent télécharger le jeu ici.

Propulsé par Unreal Engine, Raven2 présente des graphismes inégalés et un vaste univers situé dans un royaume fantastique sombre, dans lequel les joueurs se muent en membres de la communauté particulière portant le « stigmate maudit ». Une enquête sur les phénomènes étranges et périlleux qui se déroulent à travers le monde les amène à se lancer dans un voyage pour vaincre des démons et découvrir les secrets qui déterminent le destin du monde. Les batailles de guildes à grande échelle de Raven2 sont la marque de fabrique d'une expérience MMORPG haut de gamme vraiment immersive.

Pour commémorer le lancement du jeu, Raven2 organise une série d'événements avec de généreuses récompenses. Tous les joueurs qui s'inscrivent et se connectent avant le 17 décembre recevront un pack spécial exclusif comprenant le parchemin d'invocation du vêtement sacré de grade héroïque « Sailor of the Horizon ».

De plus, l'événement Rookie Special Corps Member Growth Journal I est désormais en ligne, offrant des récompenses telles que des coffres d'équipement d'héritier de rareté rare, des coffres de sélection d'équipement de membre Elite Spec. C de rareté héroïque, et bien d'autres, en fonction du niveau atteint. L'événement Rookie Special Corps Member Special Training Mission est également en cours et les joueurs peuvent obtenir un coffre de sélection d'équipement d'héritier. Ceux qui auront accompli toutes les missions recevront un parchemin d'invocation de familier héroïque.

Un événement spécial « Crystal » est également en cours. Les joueurs peuvent gagner des Crystals en montant de niveau et concourir pour une place dans le top 100 afin de gagner une part d'un million de Crystals. Les joueurs peuvent également réclamer un fonds fiscal spécial d'un million de Crystals sur le marché de chaque serveur en participant à l'activité de la guilde.

Pour plus d'informations, visitez le site officiel ou le forum officiel et suivez Raven2 sur YouTube, Facebook et Discord pour rester informé.

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, la société Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur mondial majeur de jeux. Grâce à des franchises populaires et à des partenariats stratégiques avec des détenteurs de droits de propriété intellectuelle de premier plan, la société propose au public du monde entier une expérience de jeu innovante et attrayante. Société mère de Kabam, SpinX Games, Jam City et actionnaire principal de HYBE et NCSOFT, Netmarble Corporation est à la tête d'un portefeuille diversifié de jeux qui comprend Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds et The Seven Deadly Sins: Grand Cross. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : http://company.netmarble.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798948/MMORPG_Raven2.jpg