MMORPG BERGENRE "BRUTAL DARK FANTASY", "RAVEN2", DILUNCURKAN NETMARBLE SECARA GLOBAL

Didukung Unreal Engine, Raven2 memiliki grafis bermutu tinggi dan universe luas dengan latar dark fantasy. Pemain akan menjadi bagian dari Special Corps yang membawa "Cursed Stigma". Saat menyelidiki fenomena aneh dan berbahaya di seluruh dunia, para pemain akan berpetualang untuk mengalahkan iblis dan mengungkap rahasia di balik takdir dunia. Pertempuran guild berskala besar menjadi salah satu ciri khas Raven2 sebagai MMORPG bermutu tinggi dan imersif.

Raven2 menggelar berbagai aktivitas dan membagikan hadiah menarik. Semua pemain yang bergabung dan bermain pada 17 Desember akan memperoleh paket spesial dan eksklusif yang mencakup Heroic-Grade Holy Garment "Sailor of the Horizon" Summon Scroll.

Selain itu, Rookie Special Corps Member Growth Journal I tengah berlangsung, menawarkan berbagai hadiah, seperti Rare-Grade Inheritor's Equipment Chests, Heroic-Grade Elite Spec. C Member's Equipment Selection Chest, dan lain-lain berdasarkan level yang dicapai para pemain. Rookie Special Corps Member Special Training Mission juga dapat diikuti para pemain untuk memperoleh Inheritor's Equipment Selection Chest. Para pemain yang telah menyelesaikan seluruh misi akan mendapatkan Heroic Familiar Summon Scroll.

Aktivitas spesial Crystal juga tengah digelar. Para pemain bisa memperoleh Crystal dengan meningkatkan level dan merebut posisi dalam jajaran 100 terbaik untuk memperoleh satu juta Crystal. Para pemain dapat memperoleh special tax fund satu juta Crystal di setiap server di masing-masing Market yang berpartisipasi dalam aktivitas guild.

Informasi selengkapnya tersedia di situs resmi atau forum resmi dan akun-akun Raven2 di YouTube, Facebook, dan Discord.

Tentang Netmarble Corporation

Berdiri di Korea pada 2000, Netmarble Corporation adalah pengembang dan penerbit game terlaris di dunia. Lewat franchise unggulan dan kolaborasi dengan pemegang lisensi (IP) ternama, Netmarble mewujudkan pengalaman gaming yang inovatif dan menarik bagi audiens global. Sebagai induk usaha Kabam dan SpinX Games, Jam City, serta pemegang saham mayoritas HYBE dan NCSOFT, portofolio Netmarble mencakup Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, dan The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Informasi selengkapnya: http://company.netmarble.com.

