Newmark erweitert seine Beratungskapazitäten im Nahen Osten durch wichtige Neueinstellungen

NEW YORK und DUBAI, VAE, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Newmark erweitert sein Geschäft im Nahen Osten durch die Einstellung einer Reihe von Führungskräften, um kurz nach der Eröffnung seiner regionalen Niederlassung für Valuation & Advisory eine Beratungsabteilung für den Nahen Osten in Dubai aufzubauen. Der Bereich umfasst Entwicklungs- und Transaktionsberatung und wird von Vit Dostalik, Senior Director und Head of Advisory, geleitet. Zu seinem Team gehören Azmi Abdelmajid, Elliot Nolan, Puneet Phulwani und Artem Malikov, deren Fachwissen die Kompetenzen der Kanzlei erweitert. Aufbauend auf der wachsenden Reichweite des Unternehmens in der EMEA-Region, einschließlich seiner Praxis für internationale Kapitalmärkte unter der Leitung von Joe Morris[1], Vice Chairman, International Capital Markets – Middle East, unterstreicht die Expansion die anhaltende Dynamik des Unternehmens in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte und sein Engagement, seinen Kunden integrierte, erstklassige Lösungen anzubieten.

Image courtesy of Newmark. Back Row L to R: Azmi Abdelmajid, Artem Malikov; Front Row L to R: Elliot Nolan, Vit Dostalik, Puneet Phulwani.

„Es ist äußerst erfreulich, nur wenige Wochen nach der offiziellen Eröffnung unserer regionalen Beratungspraxis bereits eine so vielversprechende Dynamik zu beobachten", erklärte Stefan Burch, Senior Managing Director, Middle East Valuation & Advisory. Diese Neuzugänge unterstreichen unser Engagement für den Nahen Osten als vorrangigen Markt und verdeutlichen die Nachfrage, die wir in der gesamten Region beobachten. Durch den Ausbau unserer Beratungskapazitäten hier in Dubai stellen wir sicher, dass unsere Kunden – seien es Staatsfonds, Family Offices, institutionelle Investoren oder Entwickler – Zugang zur gesamten Leistungsfähigkeit der integrierten globalen Plattform von Newmark in Verbindung mit fundierter lokaler Expertise erhalten."

Das in Dubai ansässige Advisory-Team bietet Machbarkeitsstudien, Studien zur optimalen Nutzung, Portfoliooptimierung, strategisches Asset Management, Geschäftsplanung und Markt-Due-Diligence-Prüfungen. Ihr Fachwissen umfasst Wohn-, Gewerbe-, Mischnutzungs-, Gastgewerbe-, Industrie- und Masterplan-Gemeinden, wodurch Newmark Kunden in verschiedenen Anlageklassen unterstützen kann. Zu Newmarks Praxis für Valuation & Advisory im Nahen Osten stößt:

Vit Dostalik, Senior Director und Head of Advisory, verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Leitung strategischer Mandate für Regierungsstellen, Staatsfonds und institutionelle Entwickler in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und dem gesamten Golf-Kooperationsrat (GCC). Bevor er zu Newmark kam, leitete Herr Dostalik den Bereich Immobilienentwicklung bei Deloitte in Saudi-Arabien.

Azmi Abdelmajid, Director im der Development & Deal Advisory-Praxis, verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklungsberatung, der Erstellung von Machbarkeitsstrategien und der Geschäftsplanung für verschiedene Anlageklassen im gesamten Nahen Osten. Er kommt aus der Immobilienpraxis von Deloitte im Nahen Osten, wo er sich auf die Weiterentwicklung von Machbarkeitsrahmenwerken und maßgeschneiderten Planungslösungen für verschiedene Kundenportfolios konzentrierte.

Elliot Nolan und Puneet Phulwani, Manager im Bereich Development & Deal Advisory, verfügen jeweils über mehr als acht Jahre Erfahrung in den Bereichen Entwicklungsberatung, Studien zur optimalen Nutzung, Machbarkeitsanalysen und strategisches Asset Management. Nolan begann seine Karriere im Bereich Private Equity in London, bevor er zu JLL und Deloitte im Nahen Osten wechselte, wo er in den letzten sieben Jahren als Berater im Immobilienbereich tätig war und wirkungsvolle Beratungs- und Entwicklungslösungen bereitstellte. Phulwani erweiterte seine technischen und beratenden Kompetenzen in verschiedenen Entwicklungskontexten bei Deloitte, bevor er zu Newmark kam.

Artem Malikov, Senior Associate im Bereich Development & Deal Advisory, ist spezialisiert auf Finanzanalysen, Markt-Due-Diligence-Prüfungen und die Beratung bei groß angelegten gemischt genutzten Entwicklungsprojekten in den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC). Zuvor war er bei Deloitte Middle East im Bereich Immobilienentwicklung tätig, wo er strategische Entwicklungsberatung und Finanzlösungen für wegweisende Projekte in der Region lieferte.

Dostalik erklärte: „Dubai fungiert als Tor zur Region und ist ein erster Schritt in unserer Expansion im Nahen Osten. Der Nahe Osten verfügt über ein enormes Potenzial und steht an der Spitze des globalen Wachstums und der Innovation im Immobilienbereich. Mit unserem erweiterten Team können wir eine breitere Palette an Beratungslösungen anbieten, die fundiertes lokales Fachwissen mit einer globalen Perspektive verbinden, um Kunden im gesamten Nahen Osten in die Lage zu versetzen, fundierte strategische Entscheidungen zu treffen, die den Wert steigern."

1 Angestellt bei Cantor Fitzgerald, einem Tochterunternehmen von Newmark

