Newmark renforce ses capacités de conseil au Moyen-Orient grâce à des recrutements clés

NEW YORK et DUBAÏ, EAU, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Newmark développe ses activités au Moyen-Orient avec une série d'embauches de cadres pour établir son cabinet conseil au Moyen-Orient à Dubaï, peu après le lancement de son bureau régional d'évaluation et de conseil. Le cabinet, qui couvre le conseil en matière de développement et de transactions, sera dirigée par le directeur principal et chef du service de conseil Vit Dostalik. Il est rejoint par Azmi Abdelmajid, Elliot Nolan, Puneet Phulwani et Artem Malikov, dont l'expertise élargit les capacités du cabinet. S'appuyant sur la présence croissante de la société dans la région EMEA, notamment sur son cabinet des marchés de capitaux internationaux dirigée par Joe Morris[1], vice-président des marchés de capitaux internationaux au Moyen-Orient, l'expansion souligne la dynamique continue de la société dans l'un des marchés immobiliers à la croissance la plus rapide au monde et son engagement à fournir à ses clients des solutions intégrées et de premier ordre.

Image courtesy of Newmark. Back Row L to R: Azmi Abdelmajid, Artem Malikov; Front Row L to R: Elliot Nolan, Vit Dostalik, Puneet Phulwani.

« Il est extrêmement satisfaisant de constater une dynamique aussi prometteuse quelques semaines seulement après l'ouverture officielle de notre cabinet conseil régional », a déclaré Stefan Burch, Directeur général, Évaluation et conseil, Moyen-Orient. « Ces arrivées renforcent notre engagement envers le Moyen-Orient en tant que marché prioritaire et soulignent la demande que nous observons dans toute la région. En développant nos capacités de conseil ici à Dubaï, nous nous assurons que les clients - qu'il s'agisse de fonds souverains, de family offices, d'investisseurs institutionnels ou de promoteurs - ont accès à toute la force de la plateforme mondiale intégrée de Newmark, associée à une profonde expertise locale. »

L'équipe de conseillers basée à Dubaï fournira des services d'études de faisabilité et d'utilisation optimale, d'optimisation du portefeuille, de gestion stratégique des actifs, de planification des activités et de diligence raisonnable du marché. Son expertise couvre les secteurs résidentiel, commercial, à usage mixte, hôtelier, industriel et les communautés planifiées, ce qui permet à Newmark de soutenir ses clients dans diverses catégories d'actifs. Le cabinet d'évaluation et de conseil de Newmark pour le Moyen-Orient accueille :

Vit Dostalik, directeur en chef et responsable des services conseils, apporte plus d'une décennie d'expérience dans l'exécution de mandats stratégiques pour des entités gouvernementales, des fonds souverains et des promoteurs institutionnels en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis (EAU) et dans l'ensemble du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Avant de rejoindre Newmark, M. Dostalik a dirigé les activités de développement immobilier de Deloitte en Arabie saoudite.

Azmi Abdelmajid, directeur des activités Développement et conseil, apporte plus de 10 ans d'expérience dans le conseil en développement, les stratégies de faisabilité et la planification d'entreprise pour de multiples catégories d'actifs au Moyen-Orient. Il rejoint Deloitte après avoir travaillé dans le secteur de l'immobilier au Moyen-Orient, où il s'est spécialisé dans l'élaboration de cadres de faisabilité et de solutions de planification sur mesure pour divers portefeuilles de clients.

Elliot Nolan et Puneet Phulwani, cadres, développement et conseil en transactions, aportent chacun plus de huit ans d'expérience dans le conseil en développement, les études d'utilisation optimale, l'analyse de faisabilité et la gestion stratégique d'actifs. M. Nolan a commencé sa carrière dans le domaine du capital-investissement à Londres avant d'occuper des postes de conseiller immobilier chez JLL et Deloitte au Moyen-Orient, où il a passé les sept dernières années pour fournir des solutions de conseil et de développement à fort impact. M. Phulwani a perfectionné son expertise technique et consultative dans divers contextes de développement chez Deloitte avant de rejoindre Newmark.

Artem Malikov, Associé principal dans le domaine du développement et du conseil en transactions, spécialisé dans l'analyse financière, le contrôle préalable du marché et le conseil en développement à grande échelle et à usage mixte dans tout le CCG. Il a travaillé auparavant pour Deloitte Middle East dans le domaine du développement immobilier, où il a fourni des conseils stratégiques en matière de développement et des solutions financières pour des projets de premier plan dans la région.

M. Dostalik a commenté : « Dubaï est la porte d'entrée de la région et la première étape de notre expansion au Moyen-Orient. Le potentiel Moyen-Orient est énorme et la région se trouve à l'avant-garde de la croissance mondiale et de l'innovation dans le domaine de l'immobilier. Grâce à notre équipe élargie, nous pouvons proposer une gamme plus large de solutions de conseil - combinant une expertise locale approfondie et une perspective mondiale - afin de permettre aux clients du Moyen-Orient de prendre des décisions stratégiques éclairées qui génèrent de la valeur. »

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK), et ses filiales (ensemble, « Newmark »), est un chef de file mondial de l'immobilier commercial, qui propose une gestion intégrée de toutes les phases du cycle de vie d'un bien immobilier. La gamme complète de services et de produits de Newmark est adaptée à chaque client, qu'il s'agisse de propriétaires ou d'occupants, d'investisseurs ou de fondateurs, de start-ups ou d'entreprises de premier ordre. En alliant la portée mondiale de la plateforme à la connaissance des marchés sur les marchés immobiliers établis et émergents, Newmark fournit un service de premier choix aux clients dans tout le spectre de l'industrie. Pour les douze mois se terminant le 30 juin 2025, Newmark a généré des revenus de plus de 2,9 milliards de dollars. Au 30 juin 2025, Newmark et ses partenaires commerciaux opéraient à partir de 165 bureaux avec plus de 8 400 professionnels sur quatre continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nmrk.com ou suivez @newmark.

1 Employé par Newmark affilié Cantor Fitzgerald

