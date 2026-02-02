Newmark von Vornado Realty Trust für die nächste Phase der Wiederbelebung des Einzelhandels im PENN DISTRICT beauftragt

NEW YORK, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder „das Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister für gewerbliche Immobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen und andere Eigentümer und Nutzer, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Vornado Realty Trust zum exklusiven Vermietungsmakler für die nächste Phase seiner Umgestaltung des Einzelhandels im THE PENN DISTRICT auf Manhattans neuer West Side ernannt wurde.

Vornado hat das Newmark-Einzelhandelsteam unter der Leitung von Mark Masinter, Vorsitzender von Global Retail, beauftragt, der eng mit der stellvertretenden Vorsitzenden von Newmark Retail Karen Bellantoni, Jackie Totolo, Pierce Thompson und Nick Masinterzusammenarbeiten wird.

Die Neugestaltung der Einzelhandelsimmobilien von Vornado ist ein zentraler Bestandteil der 2,5 Milliarden Dollar teuren Revitalisierung des THE PENN DISTRICT Campus. In den letzten zehn Jahren hat Vornado mehr als 5 Millionen Quadratfuß Bürofläche der Klasse A saniert, mehr als 300.000 Quadratfuß einladende öffentliche Plätze geschaffen und eine Reihe von öffentlich-privaten Partnerschaften zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in der Region initiiert. Im Zusammenhang mit diesen Projekten hat Vornado 1,1 Millionen Quadratfuß neue Einzelhandelsfläche in seinen PENN DISTRICT-Objekten entwickelt.

Die neu geschaffene Fläche beherbergt nun eine Vielzahl von Einzelhändlern, darunter mehr als 70 ausgewählte Lebensmittel- und Getränkeanbieter. Plaza 33, der neu gestaltete Fußgängerplatz, beherbergt eine Reihe herausragender Restaurants, darunter The Dynamo Room, Bar Primi und Blue Ribbon Sushi & Steak. In der neuen Moynihan Train Hall hat Vornado eine vielfältige Gastronomieszene geschaffen, deren Mittelpunkt das Avra Estiatorio bildet. Vornado leitete auch die Erweiterung und Neugestaltung der Long Island Rail Road Concourse, der Hauptunterführung der Penn Station, die nun vollständig mit einer Mischung aus nationalen und lokalen Gastronomiebetrieben und Einzelhändlern ausgestattet ist.

Vornado befindet sich derzeit in der Anfangsphase der Schaffung eines einheitlichen Einkaufserlebnisses auf Straßenebene entlang beider Seiten der Seventh Avenue zwischen der 33. und 34. Street. In Zusammenarbeit mit Newmark wird Vornado diesen Korridor entwickeln, um seine bestehenden Anker, Macy's und Primarks 78.000 Quadratfuß großen Flagship-Store, der im kommenden Frühjahr eröffnet werden soll, zu ergänzen. Newmark wird auch mit Vornado an seinem Moynihan Retail Corridor zusammenarbeiten, der als zentrale Achse der Moynihan Train Hall dient.

„Es ist eine Ehre, mit dem Vorsitzenden und CEO Steve Roth, dem Executive Vice President und Co-Head of Real Estate Glen Weiss und dem gesamten Vornado-Team – einem der bedeutendsten und visionärsten Immobilienbesitzer nicht nur in New York City, sondern auf dem gesamten Kontinent – zusammenzuarbeiten, während wir diese außergewöhnliche Verantwortung übernehmen", sagte Mark Masinter. „Mit dem Madison Square Garden als weltweit führender Veranstaltungsort, der Penn Station als verkehrsreichstem Verkehrsknotenpunkt der westlichen Hemisphäre und der 34th Street und Seventh Avenue als einer der belebtesten Kreuzungen Nordamerikas ist es für Newmark eine große Ehre, an der Gestaltung der Zukunft des PENN DISTRICT mitwirken zu dürfen."

„Im Rahmen unserer Neugestaltung des PENN DISTRICT haben wir sorgfältig eine vielfältige Mischung aus lokalen und nationalen Restaurants, Cafés und Geschäften zusammengestellt, die allen Arbeitnehmern, Anwohnern, Pendlern und Besuchern, die täglich in diesem Viertel unterwegs sind, etwas zu bieten haben", sagte Weiss. „Wir haben den PENN DISTRICT methodisch zu einem 24/7-Viertel für jeden Anlass und jeden Geschmack umgestaltet. Der Erfolg unserer transformativen Arbeit ist in allen Ecken des Viertels sichtbar. In Zusammenarbeit mit Mark und dem Newmark-Team werden wir das Einzelhandelsumfeld von THE PENN DISTRICT zum nächsten großen Ereignis in New York machen."

Informationen zum Vornado Realty Trust

Vornado (NYSE: VNO) ist ein voll integrierter Immobilieninvestmenttrust („REIT") mit einem 26 Millionen Quadratfuß großen Portfolio an erstklassigen Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienhäusern in New York City und der Entwickler des neuen PENN DISTRICT. Vornado konzentriert sich zwar auf New York, besitzt aber auch erstklassige Immobilien in Chicago und San Francisco. Vornado ist ein führendes Unternehmen der Immobilienbranche im Bereich Nachhaltigkeit. 100 % unserer in Betrieb befindlichen Bürogebäude sind LEED-zertifiziert und über 95 % sind LEED-Gold- oder LEED-Platin-zertifiziert.

Informationen zu Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften („Newmark") ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, das jede Phase des Immobilienlebenszyklus nahtlos abdeckt. Das umfassende Angebot an Dienstleistungen und Produkten von Newmark ist einzigartig auf jeden Kunden zugeschnitten, von Eigentümern über Nutzer und Investoren bis hin zu Gründern sowie von Start-ups bis zu Blue-Chip-Unternehmen. Newmark kombiniert seine globale Reichweite mit Marktkenntnissen in etablierten wie auch aufstrebenden Immobilienmärkten und bietet so Kunden über das gesamte Branchenspektrum hinweg erstklassige Dienstleistungen. In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2025 erwirtschaftete Newmark einen Umsatz von über 3,1 Milliarden US-Dollar. Mit Stand 30. September 2025 betrieben Newmark und dessen Geschäftspartner gemeinsam rund 170 Büros mit mehr als 8500 Fachkräften auf vier Kontinenten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie nmrk.com oder folgen Sie @newmark.

Erläuterung zu zukunftsgerichteten Aussagen über Newmark

Aussagen in diesem Dokument über Newmark, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen" und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Dazu zählen Aussagen zu Geschäft, Ergebnissen, finanzieller Lage, Liquidität sowie Ausblick des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und dem Risiko unterliegen, dass die tatsächlichen Auswirkungen von den derzeit erwarteten möglicherweise erheblich abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Newmark, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesen Unterlagen dargelegten Risikofaktoren und den besonderen Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen sowie etwaige Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und des besonderen Hinweises zu zukunftsgerichteten Informationen, die in nachfolgenden Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K enthalten sind.

