Newmark est engagée par le Vornado Realty Trust pour la prochaine phase de la renaissance du commerce de détail dans le PENN DISTRICT

NEW YORK, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK) (« Newmark » ou « la Société »), l'un des principaux conseillers en immobilier d'entreprise et fournisseurs de services aux grands investisseurs institutionnels, aux entreprises mondiales et à d'autres propriétaires et occupants, a annoncé aujourd'hui que la Société avait été désignée par le Vornado Realty Trust comme agent de location exclusif pour la prochaine étape de la transformation commerciale qu'effectue Vornado dans le PENN DISTRICT, dans le nouveau West Side de Manhattan.

Vornado a fait appel à l'équipe Newmark Retail, supervisée par le président de Global Retail Mark Masinter, qui travaillera en étroite collaboration avec la vice-présidente de Newmark Retail Karen Bellantoni, ainsi qu'avec Jackie Totolo, Pierce Thompson et Nick Masinter.

La réinvention des espaces de détail par Vornado, pour un montant de 2,5 milliards USD, constitue un élément essentiel de la revitalisation du campus du PENN DISTRICT. Au cours de la dernière décennie, Vornado a réaménagé plus de 5 millions de pieds carrés d'espaces de bureaux de catégorie A, créé plus de 300 000 pieds carrés de places publiques accueillantes et mené une série de partenariats public-privé pour améliorer les infrastructures de transport du quartier. Parallèlement à ces projets, Vornado a développé 1,1 million de pieds carrés de nouveaux espaces de détail dans l'ensemble de ses propriétés du PENN DISTRICT.

L'espace nouvellement créé accueille désormais un large éventail de détaillants, dont plus de 70 vendeurs de produits alimentaires et de boissons. La Plaza 33, la place piétonne nouvellement aménagée, est peuplée d'un ensemble de restaurants remarquables, dont The Dynamo Room, Bar Primi et Blue Ribbon Sushi & Steak. Dans le nouveau Moynihan Train Hall, Vornado a créé une scène gastronomique diversifiée, dont le point phare est Avra Estiatorio. Vornado a également dirigé l'expansion et la rénovation de la galerie de la Long Island Rail Road, principal passage souterrain de Penn Station, qui est désormais entièrement jalonnée d'une variété de restaurants et de commerces nationaux et locaux.

Vornado en est maintenant aux premières étapes de la création d'une expérience commerciale cohérente à l'extérieur, des deux côtés de la Septième Avenue, entre la 33e Rue et la 34e Rue. En collaboration avec Newmark, Vornado développera ce couloir pour compléter les magasins phares existants, Macy's et Primark, dont l'ouverture est prévue pour le printemps prochain. Newmark travaillera également avec Vornado sur le Moynihan Retail Corridor, qui constitue l'épine dorsale du Moynihan Train Hall.

« C'est un privilège que de travailler avec le président-directeur général Steve Roth, le vice-président exécutif et co-responsable de l'immobilier Glen Weiss et toute l'équipe de Vornado – l'un des propriétaires immobiliers les plus importants et les plus visionnaires, non seulement à New York, mais aussi sur tout le continent – et d'assumer cette responsabilité extraordinaire », a déclaré Mark Masinter. « Avec le Madison Square Garden comme premier lieu de spectacle au monde, Penn Station comme centre de transit le plus fréquenté de l'hémisphère occidental, et la 34e Rue et la Septième Avenue parmi les intersections les plus actives d'Amérique du Nord, l'opportunité de contribuer à façonner l'avenir du PENN DISTRICT grâce à nos conseils est un honneur exceptionnel pour Newmark. »

« Dans le cadre du réaménagement du PENN DISTRICT, nous avons réfléchi à un mélange diversifié de boutiques, de restaurants et de cafés locaux et nationaux offrant tous quelque chose à l'ensemble des travailleurs, résidents, navetteurs et visiteurs qui fréquentent le quartier au quotidien », a ajouté Glen Weiss. « Nous avons méthodiquement transformé le PENN DISTRICT en un quartier ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, répondant à toutes les occasions et à tous les goûts. Le succès de notre travail de transformation est évident dans chaque recoin du quartier. En partenariat avec Mark et avec l'équipe de Newmark, nous allons faire de l'environnement commercial du PENN DISTRICT le prochain grand événement de New York. »

À propos du Vornado Realty Trust

Vornado (NYSE : VNO) est un fonds d'investissement immobilier (real estate investment trust, « REIT ») entièrement intégré qui dispose d'un portefeuille de 26 millions de pieds carrés de bureaux, de commerces et d'actifs multifamiliaux de premier ordre dans la ville de New York et qui est le promoteur du nouveau PENN DISTRICT. Bien que concentré sur New York, Vornado possède également des actifs de premier plan à Chicago et à San Francisco. Vornado est un leader du secteur immobilier en matière de développement durable, avec 100 % de nos immeubles de bureaux en service certifiés LEED, et plus de 95 % certifiés LEED Gold ou Platinum.

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK), et ses filiales (ensemble, « Newmark ») est un chef de file mondial de l'immobilier commercial, qui propose une gestion intégrée de toutes les phases du cycle de vie d'un bien immobilier. La gamme complète de services et de produits de Newmark est adaptée à chaque client, qu'il s'agisse de propriétaires, d'occupants, d'investisseurs, de fondateurs, de startups ou d'entreprises de premier ordre. En combinant la portée mondiale de la plateforme à une connaissance approfondie des marchés immobiliers établis et émergents, Newmark propose un service de premier choix à ses clients couvrant l'ensemble du secteur. Pour les douze mois se terminant le 30 septembre 2025, Newmark a généré un chiffre d'affaires de plus de 3,1 milliards USD. Au 30 septembre 2025, Newmark et ses partenaires commerciaux opéraient ensemble à partir d'environ 170 bureaux avec plus de 8 500 collaborateurs répartis sur quatre continents. Pour en savoir plus, visitez le site nmrk.com ou suivez @newmark.

Discussion sur les déclarations prospectives concernant Newmark

Les déclarations contenues dans le présent document concernant Newmark autres que celles portant sur des faits historiques constituent des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques et des incertitudes, susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats contenus dans les déclarations prospectives et les résultats réels. Il s'agit notamment de déclarations relatives aux activités, aux résultats, à la situation financière, aux liquidités et aux perspectives de l'entreprise. Ces déclarations, qui peuvent constituer des déclarations prospectives, sont soumises au risque que l'impact réel diffère, éventuellement de manière significative, de ce qui est actuellement prévu. Sauf si la loi l'exige, Newmark ne s'engage nullement à mettre à jour ses déclarations prospectives. Pour une discussion sur les autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats contenus dans les déclarations prospectives et les résultats réels, prière de consulter les documents déposés par Newmark auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les paragraphes sur les facteurs de risque et la Note spéciale sur les informations prospectives présentés dans lesdits documents ainsi que toute mise à jour desdits facteurs de risque et de ladite Note spéciale sur les informations prospectives contenues dans les rapports ultérieurs sur formulaires 10-K, 10-Q ou 8-K.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1057994/Newmark_Group_Logo_v1.jpg