Nota AI wird an der KOSDAQ notiert und beginnt mit der globalen Expansion im Bereich der KI-Modellkomprimierung und -Optimierung

Erfolgreich an der KOSDAQ notiert mit einzigartiger Wettbewerbsfähigkeit für KI-Leichtbau- und Optimierungstechnologie

Schnelles jährliches Umsatzwachstum durch Kooperationen mit weltweit führenden Unternehmen wie NVIDIA, Samsung Electronics und Qualcomm

Konzentration der Bemühungen nach dem Börsengang auf die Entwicklung einer Optimierungsplattform der nächsten Generation und die Ausweitung der globalen Märkte

SEOUL, Südkorea, 4. November 2025/PRNewswire/ -- Nota AI, ein Unternehmen, das sich auf Technologien zur Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen spezialisiert hat, gab bekannt, dass es seit dem 3. November an der KOSDAQ-Börse notiert ist. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen Investitionen von zahlreichen führenden Unternehmen erhalten, die sein technologisches Potenzial bestätigt haben. Durch die Notierung an der KOSDAQ-Börse konnte das Unternehmen erneut das Wachstumspotenzial seiner einzigartigen KI-Optimierungs- und Leichtbautechnologie unter Beweis stellen.

Nota AI wurde 2015 gegründet und hat sich durch seine unabhängig entwickelte KI-Modelloptimierungsplattform „NetsPresso®" und seine KI-Lösungen auf Geräten technologische Wettbewerbsfähigkeit gesichert. Die KI-Leichtbau- und Optimierungstechnologie erlangt weltweit große Aufmerksamkeit, da sie die Belastung durch steigende Einführungs- und Betriebskosten im Zusammenhang mit leistungsstarken KI-Modellen wirksam reduziert, deren jüngste Verbreitung die Ausgaben von Unternehmen für die KI-Implementierung erhöht hat.

Die KI-Modelloptimierungstechnologie von Nota AI wird derzeit in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen wie NVIDIA, Samsung Electronics, Qualcomm, Arm und Sony weiterentwickelt. Diese Technologie wird zunehmend als Kernkompetenz anerkannt, insbesondere mit dem Wachstum der physischen KI-Sektoren wie autonomes Fahren und Robotik. Darüber hinaus wurde Nota AI in diesem Jahr von CB Insights zu einem der „2025 Global Innovative AI Startups 100" ernannt.

Darüber hinaus erweitert Nota AI die Anwendbarkeit von KI in verschiedenen Branchen, darunter Arbeitssicherheit, Verkehrssteuerung, selektive Überwachung, Einzelhandel und Gesundheitswesen, durch „Nota Vision Agent (NVA)", eine Videoüberwachungslösung, die ein generatives KI-basiertes Vision-Language-Modell (VLM) auf geräteinterne Umgebungen anwendet.

Nota AI konzentriert sich nach dem Börsengang darauf, die Wettbewerbsfähigkeit seiner KI-Optimierungstechnologie zu verbessern und seine Zielmärkte, in denen Edge AI eingesetzt werden kann, zu erweitern. Das Unternehmen plant, seine Marktposition durch proaktive Vertriebs- und Marketingmaßnahmen zu stärken, die auf globale Halbleiterunternehmen und Gerätehersteller in Schlüsselmärkten wie den USA, Europa und dem Nahen Osten abzielen, und wird stark in die Entwicklung einer Plattform der nächsten Generation investieren, die eine noch größere Vielfalt an KI-Modellen optimieren kann. Insbesondere die strategische Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen der Embedded-Branche dürfte den Marktanteil erhöhen und das Umsatzwachstum in wachstumsstarken Sektoren wie Verteidigung und Luft- und Raumfahrt vorantreiben.

Nota AI hat sich einen breiten Kundenstamm weltweit gesichert, darunter Fortune-Global-500-Unternehmen und die Dubai Roads and Transport Authority (RTA) der Vereinigten Arabischen Emirate, was zu einem rasanten jährlichen Umsatzwachstum geführt hat. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz mehr als verdoppeln, und zwar von ca. 2,52 Millionen Dollar im Jahr 2023 auf ca. 5,89 Millionen Dollar im Jahr 2024. Nota AI strebt für das Jahr 2025 einen Umsatz von etwa 10,17 Mio. USD an und will bis 2027 den Turnaround in die Gewinnzone schaffen.

Myungsu Chae, Geschäftsführer von Nota AI, erklärte: „Dieser Börsengang ist eine entscheidende strategische Entscheidung, die über die reine Kapitalbeschaffung hinausgeht und stattdessen eine einmalige Gelegenheit darstellt, das Vertrauen des globalen Marktes zu gewinnen und eine solide Grundlage für exponentielles Wachstum in der Zukunft zu schaffen. Wir werden weiterhin mit unseren KI-Optimierungstechnologien branchenübergreifend Innovationen vorantreiben und die Vision von ,KI überall' verwirklichen, damit intelligente Systeme nahtlos in verschiedenen Umgebungen funktionieren können."

