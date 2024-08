NOVOSENSE kooperiert mit DigiKey, um globale Märkte zu bedienen

SHANGHAI, 6. August 2024 /PRNewswire/ -- NOVOSENSE, ein Unternehmen für hochleistungsfähige, hochzuverlässige Analog- und Mixed-Signal-Chips, gab kürzlich bekannt, dass es eine strategische Kooperationsvereinbarung mit DigiKey, einem weltweit führenden Distributor elektronischer Komponenten, geschlossen hat, um eine strategische Partnerschaft für den globalen Vertrieb zu etablieren. Mehr als hundert Produkte aus der NOVOSENSE „Hero"-Produktreihe sind jetzt auf der DigiKey-Plattform erhältlich und bieten Kunden auf der ganzen Welt eine noch vielfältigere und hochwertigere Auswahl an elektronischen Komponenten.

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien zielt darauf ab, die jeweiligen Stärken voll auszuschöpfen und den gegenseitigen Nutzen zu fördern. Durch das umfangreiche globale Vertriebsnetz und die starke Marktpräsenz von DigiKey wird NOVOSENSE in der Lage sein, seine Produkte einem breiteren Kundenstamm anzubieten und seine globale Reichweite zu erweitern. Im Gegenzug wird DigiKey in die Lage versetzt, seinen Produktkatalog zu erweitern, um die vielfältigen Bedürfnisse seiner weltweiten Kunden noch besser zu erfüllen.

Die bei DigiKey erhältlichen Produkte von NOVOSENSE decken eine breite Palette von Kategorien ab, darunter Sensoren, digitale Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, Verstärker, ADCs und verschiedene Power-Management-Chips, die die Systemanforderungen der Kunden in verschiedenen Anwendungen wie Automobil, Industrie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik erfüllen können.

NOVOSENSE hält sich bei seiner Qualitätspolitik stets an die Vorgabe „Robust & Zuverlässig" und ist bestrebt, sicherere, zuverlässigere und leistungsfähigere Produkte für Märkte mit hohen Barrieren, wie z. B. Industrie und Automobil, anzubieten. Ein gutes Beispiel ist der Bereich Automobilelektronik. 2023 hat das Automobilgeschäft von NOVOSENSE 30,95 % ausgemacht – mit einer jährlichen Liefermenge von über 160 Millionen Stück. Die strategische Kooperation mit DigiKey ist ein wichtiger Schritt in der Globalisierungsstrategie von NOVOSENSE. NOVOSENSE wird auch in Zukunft mit DigiKey und anderen Partnern zusammenarbeiten, um Kunden auf der ganzen Welt bequemere Beschaffungskanäle zu bieten und die Implementierung der Systemdesigns seiner Kunden zu beschleunigen.

Informationen zu NOVOSENSE Microelectronics

NOVOSENSE Microelectronics ist ein Hersteller äußerst robuster und zuverlässiger Analog- und Mixed-Signal-Chips. Seit seiner Gründung 2013 konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereiche Sensorik, Signalkette und Power Management und bietet umfassende Halbleiterprodukte und -lösungen an, die in den Märkten Automotive, Industrie, Informationskommunikation und Unterhaltungselektronik weit verbreitet sind.

Mit der Mission „Sense & Drive the Future, Build a Green, Smart and Connected World with Semiconductors" hat sich das Unternehmen der Bereitstellung von Lösungen auf Chipebene verschrieben, um die digitale Welt mit der realen Welt zu verbinden.

Weitere Informationen und ein Bewerbungsmuster finden Sie auf der offiziellen Website des Unternehmens: www.novosns.com