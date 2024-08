NOVOSENSE s'associe à DigiKey pour servir les marchés mondiaux

SHANGHAI, 6 août 2024 /PRNewswire/ -- NOVOSENSE, une société de circuits intégrés analogiques et à signaux mixtes de haute performance et de haute fiabilité, a récemment annoncé qu'elle avait conclu un accord de coopération stratégique avec DigiKey, un leader mondial de la distribution de composants électroniques, afin d'établir un partenariat stratégique pour la distribution mondiale. Plus d'une centaine de produits phares de NOVOSENSE sont désormais disponibles sur la plateforme DigiKey, offrant ainsi aux clients du monde entier une gamme plus diversifiée de composants électroniques de qualité supérieure.

L'objectif de la coopération entre les deux parties est d'utiliser pleinement leurs forces respectives et de renforcer leurs avantages mutuels. Grâce au vaste réseau de distribution mondial de DigiKey et à sa forte présence sur le marché, NOVOSENSE pourra proposer ses produits à une clientèle plus large et accroître sa portée mondiale. En retour, DigiKey pourra enrichir son catalogue de produits pour mieux répondre aux besoins diversifiés de ses clients internationaux.

Les produits de NOVOSENSE disponibles sur DigiKey couvrent un large éventail de catégories, y compris les capteurs, les isolateurs numériques, les interfaces, les pilotes, les amplificateurs, les CAN, et divers circuits intégrés de gestion de l'énergie, à même de répondre à la configuration requise par les clients dans différentes applications telles que l'automobile, l'industrie, les télécommunications et l'électronique grand public.

Toujours dans le respect de la politique de qualité « Robustesse et fiabilité », NOVOSENSE s'engage à fournir des produits plus sûrs, plus fiables et plus performants pour les marchés à forte barrière tels que l'industrie et l'automobile. Prenons l'exemple de l'électronique automobile. En 2023, l'activité automobile de NOVOSENSE a représenté 30,95 %, avec des livraisons annuelles supérieures à 160 millions de pièces. Cette coopération stratégique avec DigiKey est une étape importante dans la stratégie de mondialisation de NOVOSENSE. À l'avenir, NOVOSENSE continuera de travailler avec DigiKey et d'autres partenaires pour offrir aux clients du monde entier des canaux d'approvisionnement plus pratiques et accélérer la mise en œuvre et le renforcement des configurations de ses clients.

À propos de NOVOSENSE Microelectronics

NOVOSENSE Microelectronics est un fabricant de circuits intégrés analogiques et à signaux mixtes extrêmement robustes et fiables. Depuis sa création en 2013, l'entreprise se concentre sur les capteurs, les chaînes de signaux et la gestion de l'énergie, fournissant des produits et des solutions complets de semi-conducteurs, qui sont largement utilisés dans les marchés de l'automobile, de l'industrie, de la communication de l'information, et de l'électronique grand public.

Avec pour mission de « Pressentir et orienter l'avenir, bâtir un monde vert, intelligent et connecté avec les semi-conducteurs », l'entreprise s'engage à fournir des solutions au niveau des circuits intégrés pour relier le monde numérique au monde réel.

Pour plus d'informations et un aperçu des applications, veuillez consulter le site web officiel : www.novosns.com