Precisely befördert Eric Willcox zum Chief Revenue Officer

Erfahrene Führungspersönlichkeit soll ausgezeichnete Datenintegrität und Kundenerfolge weiter fördern während das Unternehmen an Dynamik gewinnt

BURLINGTON, Mass., 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute die Beförderung von Eric Willcox zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt gegeben. In dieser Funktion wird Eric Willcox die Go-to-Market-Strategie des Unternehmens, die Vertriebsleistung, die Kundenzufriedenheit und den Gesamtbetrieb der globalen Vertriebs-, Vertriebspartner- und Kundenerfolgsorganisationen beaufsichtigen. Als CRO wird Eric Willcox eine Schlüsselrolle dabei spielen, Kunden aus der ganzen Welt zu unterstützen, mit genauen, konsistenten und kontextbezogenen Daten verlässliche Ergebnisse zu erzielen.

Eric Willcox' Beförderung kommt zu einer Zeit großer Dynamik für Precisely, nach einer Reihe von starken Fortschritten in der Precisely Data Integrity Suite und der Anerkennung von prominenten Industrieanalysten wie IDC und Aspire.

„Eric hat immer wieder bewiesen, dass er in der Lage ist, mit einer kundenzentrierten Denkweise und operativer Exzellenz zu führen", sagte Josh Rogers, CEO von Precisely. „Seine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Inspiration von Teams, gepaart mit seinem strategischen Ansatz, die Kundenzufriedenheit mit dem Geschäftswachstum in Einklang zu bringen, qualifiziert ihn, unsere Go-to-Market-Strategie voranzutreiben. Ich bin zuversichtlich, dass Eric unser globales Geschäft weiter vorantreiben wird, während wir unsere Führungsposition im Bereich Datenintegrität ausbauen."

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung bei führenden Unternehmen wie SAP und IBM kam Eric Willcox als SVP of Sales Americas zu Precisely. Während seiner Zeit in dieser Position leistete er Pionierarbeit für einen kundenorientierten Ansatz, indem er strategische Markteinblicke mit einem tiefen Verständnis der Kundenbedürfnisse kombinierte, um langfristigen Wert zu schaffen.

„Vertrauenswürdige Daten waren noch nie so wichtig wie heute, um den Geschäftserfolg voranzutreiben und zeitnahe, sichere Entscheidungen zu ermöglichen - sie sind die Grundlage für transformative Initiativen wie KI, Automatisierung und fortschrittliche Analysen", sagte Willcox. „Datenintegrität ist der Punkt, an dem die Reise zu vertrauenswürdigen Daten beginnt und Precisely ist der unangefochtene Marktführer in diesem Bereich mit jahrzehntelanger Expertise in den Bereichen Software, Daten und Strategiedienstleistungen. Ich freue mich darauf, eine erstklassige Umsatzorganisation zu leiten und unsere Partnerschaft mit Kunden zu vertiefen, um zu ihrem anhaltenden Erfolg beizutragen."

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

