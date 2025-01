Precisely promeut Eric Willcox au poste de Chief Revenue Officer (CRO)

Un leader expérimenté pour promouvoir l'excellence en matière d'intégrité des données et favoriser la réussite des clients, tandis que l'entreprise continue à se développer.

BURLINGTON, Mass., 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Precisely , le leader mondial de l'intégrité des données, annonce la promotion d'Eric Willcox au poste de Chief Revenue Officer (CRO). À ce titre, ce dernier supervisera la stratégie de mise sur le marché de l'entreprise, la performance des ventes, la satisfaction des clients et les opérations globales des organisations mondiales de ventes, de partenaires de distribution et du succès client. En tant que CRO, il jouera un rôle clé dans l'accompagnement des clients à travers le monde pour leur permettre de développer des données précises, cohérentes et contextuelles, afin de garantir des résultats fiables.

La promotion d'Eric Willcox intervient à un moment très dynamique pour Precisely, suite à une série d'importantes avancées dans la Precisely Data Integrity Suite et à la reconnaissance d'éminents analystes du secteur, notamment IDC et Aspire .

« Eric a constamment démontré sa capacité à diriger avec un état d'esprit centré sur le client et l'excellence opérationnelle, déclare Josh Rogers, CEO de Precisely. Sa longue expérience de constitution et de dynamisation des équipes, associée à son approche stratégique de l'alignement de la satisfaction client sur la croissance de l'entreprise, le rend particulièrement apte à conduire notre stratégie de mise sur le marché. Je suis convaincu qu'Eric continuera d'élever nos opérations mondiales tout en accélérant notre leadership en matière d'intégrité des données. »

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans des entreprises de premier plan telles que SAP et IBM, Eric Willcox a rejoint Precisely en tant que SVP of Sales, Americas. À ce poste, il a été le premier à adopter une approche axée sur le client, en combinant une vision stratégique du marché et une compréhension approfondie des besoins des clients afin d'offrir une valeur à long terme.

« Des données fiables n'ont jamais été aussi essentielles pour alimenter le succès de l'entreprise et permettre des décisions opportunes et sûres - c'est le fondement d'initiatives transformatrices telles que l'IA, l'automatisation et l'analyse avancée, affirme Eric Willcox. L'intégrité des données est le point de parcours vers des données fiables, et Precisely est le leader incontesté dans ce domaine avec des décennies d'expertise couvrant les logiciels, les données et les services stratégiques. Je suis ravi de diriger une organisation d'exception axée sur la croissance et de renforcer nos liens avec les clients, en contribuant activement à leur succès sur le long terme. »

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely veille à ce que vos données soient précises, cohérentes et contextuelles. Notre portefeuille, y compris la Precisely Data Integrity Suite, permet d'intégrer vos données, d'en améliorer la qualité, d'en régir l'utilisation, de géocoder et d'analyser les données de localisation, et de les enrichir avec des jeux de données complémentaires pour prendre des décisions métiers en toute confiance. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 93 du Fortune 100, font confiance aux logiciels, aux données et aux services stratégiques de Precisely pour alimenter les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analyse. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/4723207/Precisely_Logo.jpg