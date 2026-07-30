Precisely blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2026 zurück mit Branchenauszeichnungen für KI-Innovation, technologische Führungsstärke und Arbeitsplatzkultur

Mehr als zwölf Auszeichnungen von führenden Branchenorganisationen wie KMWorld, CRN, DBTA und Great Places to Work® untermauern die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Agentic-Ready Data

BURLINGTON, Massachusetts, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 zahlreiche Branchenauszeichnungen und Anerkennungen erhalten hat. Die Auszeichnungen würdigen die Innovationsleistung des Unternehmens in den Bereichen KI, Datenmanagement, Unternehmenssoftware und Unternehmenskultur und unterstreichen sein Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, Agentic-Ready Data bereitzustellen und so KI-Ziele in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.

„Wir bauen das führende KI-Unternehmen auf, das Kunden weltweit Agentic-Ready Data bereitstellt", sagte Walid Abu-Hadba, CEO von Precisely. „Diese Auszeichnungen spiegeln den Einsatz und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen wider – von der Produktinnovation bis hin zur Unternehmenskultur. Jede dieser Auszeichnungen ist ein Beweis für den Mehrwert, den wir schaffen, und ich freue mich darauf, diese Dynamik in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 weiter auszubauen."

Branchen- und Produktanerkennung

Precisely wurde im ersten Halbjahr 2026 von führenden Branchenorganisationen ausgezeichnet, darunter:

Solutions Review Best-of-Listen 2026: Precisely wurde in acht Best-of-Listen aufgenommen:

Arbeitsplatzkultur

Neben den Produkt- und Branchenauszeichnungen wurde Precisely auch für seine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur und das Engagement für die Mitarbeiterentwicklung gewürdigt:

India's Top 100 Great People Managers 2026 – Auszeichnung vom Great Manager Institute für herausragendes Personalmanagement in Indien. Great Place to Work – Platzierung auf Platz 16 (Top 20) der mittelgroßen Arbeitgeber Indiens 2026 und Auszeichnung für eine Unternehmenskultur, die auf hohem Vertrauen und hoher Leistungsbereitschaft basiert.

„Innovation beginnt bei unseren Menschen", sagte Lisa Crawford, CHRO von Precisely. „So wie wir unsere Kunden dabei unterstützen, die KI mit Agentic-Ready Data voranzubringen, setzen wir uns ebenso dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen, sich weiterentwickeln und ihr Bestes geben können. Diese Auszeichnungen spiegeln diese Kultur wider, die unsere Teams befähigt, innovativ zu sein, zusammenzuarbeiten und echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Die vollständige und ständig aktualisierte Liste der Auszeichnungen und Anerkennungen von Precisely finden Sie unter https://www.precisely.com/about-us/awards/.

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

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