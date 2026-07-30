Precisely clôture un premier semestre 2026 couronné de nombreuses distinctions pour ses innovations en IA, son leadership technologique et l'excellence de sa culture d'entreprise

Avec plus d'une douzaine de distinctions décernées par des organismes de référence tels que KMWorld, CRN, DBTA, et Great Places to Work®, l'entreprise renforce son statut de leader dans le domaine des données prêtes pour l'IA agentique

BURLINGTON, Massachusetts, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce avoir reçu de nombreux prix et distinctions du secteur au cours du premier semestre 2026. Ceux-ci saluent son innovation dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de la gestion des données, des logiciels d'entreprise et de la culture d'entreprise, soulignant ainsi son engagement à aider les organisations à disposer de données prêtes pour l'IA agentique, qui transforme les ambitions IA en résultats commerciaux mesurables.

« Nous construisons l'entreprise d'IA de référence, en fournissant à nos clients, à travers le monde, des données prêtes pour l'IA agentique, déclare Walid Abu-Hadba, CEO de Precisely. Ces distinctions reflètent l'engagement et la détermination de nos équipes dans toutes les dimensions de notre activité, de l'innovation produit à la culture d'entreprise. Chacune de ces récompenses témoigne de la valeur que nous apportons, et je me réjouis de poursuivre cette dynamique au second semestre 2026. »

Reconnaissances du secteur et distinctions produits

Precisely a été distinguée par de grandes organisations du secteur au premier semestre 2026, parmi lesquelles :

Listes des "Best-of" de Solutions Review pour 2026 : Precisely figure dans huit classements des "best-of" des logiciels :

L'excellence de sa culture d'entreprise

Outre les distinctions accordées à ses produits et les reconnaissances sectorielles, Precisely a également été distinguée pour sa culture centrée sur les collaborateurs et son engagement en faveur du développement de ses employés :

India's Top 100 Great People Managers 2026 : récompensée par le Great Manager Institute pour l'excellence de ses pratiques de management en Inde ; Great Place to Work : positionnée 16ᵉ dans le classement des 20 meilleures entreprises de taille intermédiaire où travailler en Inde en 2026. Reconnue pour avoir développé une culture d'entreprise fondée sur la confiance et la performance.

« L'innovation commence avec nos collaborateurs, ajoute Lisa Crawford, Chief Human Resources Officer (CHRO) chez Precisely. Alors que nous accompagnons nos clients à faire progresser leurs initiatives d'IA grâce à des données prêtes pour l'IA agentique, nous nous engageons tout autant à créer un environnement dans lequel nos collaborateurs peuvent apprendre, évoluer et donner le meilleur d'eux-mêmes. Ces distinctions reflètent cette culture, qui permet à nos équipes d'innover, de collaborer et d'apporter une véritable valeur à nos clients. »

Pour consulter la liste complète, régulièrement mise à jour, des prix et distinctions reçus par Precisely, rendez-vous sur https://www.precisely.com/about-us/awards/.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

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