Precisely erweitert Data Integrity Suite um neue KI-Agenten für verbesserte Datenqualität, Data Enrichment und Standortintelligenz

BURLINGTON, Mass., 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute neue Agenten für Datenqualität, Data Enrichment und Standortintelligenz für die Precisely Data Integrity Suite vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Gio™ AI Assistant der Data Integrity Suite automatisieren und optimieren die neuen KI-Agenten komplexe, arbeitsintensive Daten-Workflows und helfen Unternehmen dabei, vertrauenswürdige, kontextreiche Datengrundlagen für KI-, Analyse- und Automatisierungsinitiativen aufzubauen.

Die neuen Agenten beschleunigen die Normalisierung, Standardisierung, Regelerstellung und Anreicherung von Daten durch dialogorientierte Interaktion. Durch die Kombination intelligenter Empfehlungen mit menschlicher Aufsicht können Datenteams Qualitätsregeln und Anreicherungsmaßnahmen generieren, überprüfen und anwenden. Dadurch wird der Bedarf an spezialisiertem technischem Fachwissen reduziert, während gleichzeitig die Produktivität gesteigert und Transparenz und vollständige Kontrolle gewährleistet werden.

Da Unternehmen zunehmend autonome KI-Systeme einsetzen, die Informationen analysieren und Maßnahmen ergreifen, werden die Qualität und der Kontext der zugrunde liegenden Daten immer wichtiger. Die neuen Agenten der Data Integrity Suite tragen dazu bei, dass Unternehmen über Agentic-Ready-Daten verfügen, die genau, konsistent und mit verifizierten Attributen angereichert sind, sodass sie KI-gestützte Entscheidungen und Automatisierung in großem Maßstab sicher vorantreiben können.

Durch die Automatisierung von Datenprozessen mit hoher Auswirkung helfen die KI-Agenten direkt bei:

Empfehlung und Erstellung von Regeln : Identifizieren von Lücken und generieren von Datenqualitätsregeln auf der Grundlage von Mustern, Strukturen, Metadaten und Benutzereingaben.

: Identifizieren von Lücken und generieren von Datenqualitätsregeln auf der Grundlage von Mustern, Strukturen, Metadaten und Benutzereingaben. Normalisierung und Standardisierung : Erkennen und harmonisieren inkonsistenter Daten aus verschiedenen Quellen, ohne manuell Regeln schreiben zu müssen.

: Erkennen und harmonisieren inkonsistenter Daten aus verschiedenen Quellen, ohne manuell Regeln schreiben zu müssen. Adressüberprüfung und Geokodierung : Überprüfen und geokodieren von Adressdaten, um konsistente, vertrauenswürdige Standortinformationen zu erhalten.

: Überprüfen und geokodieren von Adressdaten, um konsistente, vertrauenswürdige Standortinformationen zu erhalten. Data Enrichment: Hinzufügen relevanter Attribute zu Daten, um sie mit realen Kontexten zu versehen und ihre Vollständigkeit zu verbessern.

In Zusammenarbeit mit dem Gio AI Assistant der Data Integrity Suite unterstützen diese Agenten die Benutzer bei der Initiierung und Steuerung von Aufgaben durch eine dialogorientierte Erfahrung mit klaren Empfehlungen und Vorschauen der vorgeschlagenen Änderungen. Integrierte Genehmigungsprozesse gewährleisten die Kontrolle und ermöglichen so einen skalierbaren, vertrauenswürdigen Ansatz für die Operationalisierung der Datenintegrität.

„Da Unternehmen zunehmend von KI-Experimenten zu unternehmensweiten Implementierungen übergehen, kann die grundlegende Datenarbeit nicht mehr manuell oder reaktiv erfolgen", so Ulf Viney, Executive Vice President, Engineering, Support & Operations bei Precisely. „Mit diesen neuen KI-Agenten in der Precisely Data Integrity Suite setzen wir KI ein, um den Datenintegritätsprozess selbst zu automatisieren und zu verbessern, indem wir intelligente Automatisierung mit der Transparenz und Governance kombinieren, die unsere Kunden benötigen."

Die heutige Veröffentlichung baut auf der Dynamik von Precisely bei der Bereitstellung von Agentic-Ready-Daten auf: Daten von höchster Qualität, die integriert, verwaltet und angereichert sind, um autonome KI-Systeme zuverlässig zu unterstützen. Diese KI-Agenten folgen anderen aktuellen Innovationen, darunter der Gio AI Assistant der Data Integrity Suite, der Data Catalog Agent sowie AI und Agentic Fabric. Zusammen helfen diese Fortschritte Unternehmen dabei, ihre KI-Ziele in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen, ohne dabei Abstriche bei Auswahl, Kontrolle oder Governance machen zu müssen.

Für weitere Informationen zur Precisely Data Integrity Suite besuchen Sie bitte: https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/.

Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, vereint Software, Daten und Beratungsdienstleistungen zur Datenstrategie. Diese einzigartige Kombination ermöglicht es Unternehmen, auf Agentic-Ready-Daten umzusteigen, die höchste Datenqualität, die für KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen auf Unternehmensebene integriert, verwaltet und angereichert wird. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen Precisely, um einige der komplexesten, am stärksten regulierten und geschäftskritischsten Datenumgebungen der Welt zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

