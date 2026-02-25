Precisely étend sa Data Integrity Suite avec de nouveaux agents IA pour une qualité des données, un enrichissement des données et une location intelligence améliorés

Des agents alimentés par l'IA automatisent des workflows complexes afin de fournir des données fiables et contextualisées, prêtes pour l'IA, l'analytique et l'automatisation à grande échelle

BURLINGTON, Mass., 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, a annoncé le lancement de nouveaux agents dédiés à la qualité des données, à l'enrichissement des données et à la location intelligence au sein de la Precisely Data Integrity Suite. Fonctionnant en coordination avec l'assistant IA Gio™ de la Data Integrity Suite, ces nouveaux agents IA automatisent et rationalisent des flux de données complexes et chronophages, aidant ainsi les organisations à établir des fondations de données fiables et riches en contexte pour leurs initiatives d'IA, d'analytique et d'automatisation.

Ces nouveaux agents accélèrent la normalisation, la standardisation, la création de règles et l'enrichissement des données grâce à une interaction conversationnelle. En combinant des recommandations intelligentes avec une supervision humaine, les équipes data peuvent générer, examiner et appliquer des règles de qualité et des actions d'enrichissement, réduisant ainsi le besoin d'expertise technique spécialisée tout en augmentant la productivité et en garantissant la transparence et un contrôle total.

À mesure que les organisations déploient des systèmes d'IA de plus en plus autonomes capables d'analyser des informations et de prendre des mesures, la qualité et le contexte des données sous-jacentes deviennent encore plus essentiels. Les nouveaux agents de la Data Integrity Suite contribuent à garantir que les entreprises disposent des données prêtes pour l'IA agentique (« Agentic-Ready Data »), précises, cohérentes et enrichies d'attributs vérifiés, permettant d'alimenter en toute confiance la prise de décision et l'automatisation pilotées par l'IA à grande échelle.

En automatisant des processus de données à fort impact, ces agents IA aident à répondre directement aux enjeux suivants :

Recommandation et création de règles : identification des lacunes et création de règles de qualité des données fondées sur les modèles, la structure, les métadonnées et les saisies utilisateur.

Normalisation et standardisation : détection et harmonisation des incohérences entre différentes sources de données, sans la rédaction manuelle de règles.

Vérification d'adresses et géocodage : validation et géocodage des données d'adresses afin d'assurer des informations de localisation cohérentes et fiables.

Enrichissement des données : application d'attributs pertinents pour apporter un contexte réel aux données et en améliorer l'exhaustivité.

En collaboration avec l'assistant IA Gio de la Data Integrity Suite, ces agents permettent aux utilisateurs d'initier et de piloter des tâches via une expérience conversationnelle, avec des recommandations claires et des aperçus des modifications proposées. Des mécanismes d'approbation intégrés garantissent le contrôle, offrant ainsi une approche évolutive et fiable pour opérationnaliser l'intégrité des données.

« Alors que les organisations passent de l'expérimentation en matière d'IA à un déploiement à l'échelle de l'entreprise, le travail fondamental sur les données ne peut plus être manuel ni réactif, déclare Ulf Viney, Executive Vice President, Engineering, Support & Operations chez Precisely. Avec ces nouveaux agents IA dans la Precisely Data Integrity Suite, nous appliquons l'IA pour automatiser et améliorer le processus même d'intégrité des données, en combinant automatisation intelligente, transparence et gouvernance, conformément aux exigences de nos clients. »

Cette annonce s'inscrit dans la dynamique de Precisely visant à fournir des données prêtes pour l'IA agentique : des données de la plus haute qualité, qui sont intégrées, gouvernées et enrichies pour alimenter en toute confiance des systèmes d'IA autonomes. Ces agents IA viennent compléter d'autres innovations récentes, notamment l'assistant IA Gio de la Data Integrity Suite, l'agent Data Catalog, ainsi que l'AI and Agentic Fabric. Ensemble, ces avancées aident les organisations à transformer leurs ambitions en matière d'IA en résultats opérationnels mesurables, sans compromis sur le choix, le contrôle ou la gouvernance.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

